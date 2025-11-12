豪雨狂炸宜蘭！計程車博物館泡水慘況曝光 水淹古董車輪胎館長心碎
鳳凰颱風夾帶東北季風為宜蘭帶來連日豪雨，蘇澳鎮災情慘重，知名的「計程車博物館」也難逃洪水肆虐。這座全球唯一以計程車為主題的博物館，館內24輛珍藏古董車全被水淹至輪胎高度，地面仍積滿汙水，讓館方心痛不已。
據《三立新聞》報導，館長李濟成表示，這次不僅館內房舍與電器設備受損，部分珍貴的老照片與文物也受到波及，「這些都是文化寶藏，真的沒辦法用金錢來衡量。」所幸館內的「復興航空擦撞計程車」等代表性展品因提前架高，未被淹及。
館方哽咽清理 珍藏車滿佈水痕
現場收藏紐約黃計程車、泰國嘟嘟車、台灣人力車、菲律賓吉普尼等全球珍稀車款外觀皆蒙上水痕，館方人員正逐一擦拭小模型與文件。李濟成坦言，壓力極大，但仍努力修復每一件受損物，「這不只是我的收藏，而是人類交通文化的重要見證，我們一定會讓它們重生。」
暴雨3小時334毫米 蘇澳變孤島
根據中央氣象署資料，蘇澳地區11日短短3小時內降下334毫米豪雨，市區多處淹水達半層樓高，國軍與消防單位緊急出動兩棲突擊車與橡皮艇協助撤離。鎮長李明哲表示，蘇澳溪暴漲導致全鎮幾乎成為孤島，抽水站全力運作仍無法降低水位。
計程車博物館臉書稍早也發文表示，「看來會有很多待修復和損失，請待我們復原後再來訪。謝謝大家關心。」粉絲紛紛留言打氣，「須要幫忙說一聲喔！」「十五年又重演一次，希望能撐過去。」館方則期盼能盡快完成復原，重新開放迎客。
更多鏡週刊報導
暴雨沖走包裹！宜蘭蝦皮店到店淹大水 蝦皮：已全數回收、受損照賠
家具全在飄浮！她打開監視器一看「宜蘭外婆家淹成水上世界」 傻眼喊：是要演諾亞方舟嗎
鳳凰走了冷空氣就來！下週降溫明顯 北台灣低溫恐探13度創入秋新低
其他人也在看
中國四川「紅旗橋」完工10個月坍塌 橋體成碎片瞬間直擊 爆發巨大煙塵
2025年1月才合龍完工的四川阿壩州「紅旗橋」，11月11日驚傳坍塌。社群媒體流傳的畫面顯示，靠近山壁一側的橋面突然斷裂坍陷，現場濃煙滾滾，橋體瞬間如積木般碎裂成多塊，墜入河中，目擊民眾驚呼不已。 當局表示，前一日已在橋頭路面與邊坡發現裂縫，並隨即實施交通管制，事故中無人傷亡。當局指出，因地形變形加劇、山體滑動，導致該段路基與引橋垮塌，詳細原因仍在進一步調查中。 紅旗橋位於阿壩州馬爾康市白灣鄉，以「Y」字形橫跨大渡河東源，串聯馬爾康、金川與壤塘三地交通。全橋長758公尺、主跨220公尺，主墩高達172公尺，曾被譽為「雲中之橋」。Yahoo奇摩（國際通） ・ 13 小時前
裝甲車救災壓毀2民車 卓榮泰：我跟顧立雄1人賠1台
宜蘭蘇澳鎮昨晚（11日）豪雨成災，軍方出動AAV7兩棲突擊車涉水救援時，不慎壓毀兩輛民眾車輛。行政院長卓榮泰今（12日）南下勘災時，被鎮長李明哲當面提及此事，他笑著回應，「壓壞的兩部車子不用擔心，我跟顧部長一人賠一台！」一句幽默的玩笑話，讓現場滿是泥濘與疲憊的氣氛瞬間緩和。中時新聞網 ・ 10 小時前
【鴻海法說3】外傳鴻海吃下納智捷？董座劉揚偉親自回應了
市場傳出鴻海（2317）將會吃下裕隆（2201）旗下國產汽車品牌納智捷，鴻海董事長劉揚偉今（12）日也在法說會對此事做出回應，他指出，此題應該是鴻華先進該回答的問題，細節應由鴻華先進回應，不過鴻華先進一直想將產品擴大銷售規模，雙方可能談出新的合作方式，擴大市場這件事是雙方想法一致的。Yahoo奇摩股市 ・ 14 小時前
詐團吸9億老牌麻辣鍋店助洗錢 老闆娘遭檢方聲押
檢警偵辦一起投資詐騙案，追查金流發現一間知名老牌麻辣火鍋店涉嫌協助洗錢，昨今2日陸續拘提約談老闆娘蔡姓女子等20人到案移送台北地檢署，其中蔡女傍晚檢方複訊結束後向法院聲請羈押禁見，另前老闆鍾男等13人分別獲10至50萬元交保。中天新聞網 ・ 11 小時前
蕭美琴赴IPAC演講遭網傳捐巨資換資格 刑事局送辦涉案2男
副總統蕭美琴7日在歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」大會發表演說，網路出現不實訊息指「法國bbc報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」，另有相關不實哏圖散布。刑事局今天表示，接獲舉報後依法偵辦，涉案的陳姓男子和盧姓男子均已到案調查，全案詢後，將2男依違反社維法移送北院簡易庭裁處。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 12 小時前
才遭陸恐嚇「出國就逮捕」 沈伯洋現身德國國會：為自由為民主來作證
沈伯洋於台灣時間12日晚間9時許透過辦公室表達，沈目前人在德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。沈伯洋也透過自錄影片表示，他知道現在中國對他準備展開追緝，一直說他不能夠出國、出國就會被逮補，但「我現在就在德國國會的門口，即將以台灣立委身...CTWANT ・ 9 小時前
共伴效應全台雨 下週「跳水式降溫」剩15度
鳳凰颱風雖將轉弱為熱帶性低氣壓，但共伴效應還會帶來較大雨勢，同時東北季風吹拂，北部持續有雨。17日起將迎來入秋最強冷空氣，低溫下探15度。中天新聞網 ・ 10 小時前
快訊／太子集團管家凃又文交保30萬遭檢方抗告！ 高院審2日後駁回
高等法院指出，被告凃又文涉犯參與犯罪組織、洗錢罪嫌重大，有事實足認有逃亡之虞，惟依卷內事證，並無串證或滅證之虞，經審酌各情，亦無羈押必要，而以新臺幣30萬元交保並限制住居，核無違誤或不當，應予維持。高等法院指出，檢察官提起抗告雖指本案尚有共犯未到案，且被告...CTWANT ・ 12 小時前
八旬老婦悶死53歲腦麻兒遭判刑 法官建請總統特赦原因超催淚
年紀老邁的照顧者，身心壓力之沉重不足為外人道，甚至會引發奪命悲劇。80歲的老婦人照顧患有重度腦性麻痺的兒子超過50年，導致身心俱疲，加上年事已高，力衰，心臟有支架等痼疾，又染新冠肺炎，深感難以再照顧兒子，在民國112年間涉摀住53歲的兒子口鼻導致窒息而死。台北地法院今年5月依殺人罪判老婦2年6月徒刑，但三位法官特別在刑事判決書建請賴清德總統考慮依《赦免法》規定，特赦老婦人。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 14 小時前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提EBC東森新聞 ・ 14 小時前
「蕭美琴事件才是藍白合真正隱憂！」黃揚明揭歐洲演講綠白合內幕：柯文哲主導的
副總統蕭美琴7日成功踏入比利時布魯塞爾的歐洲議會，在IPAC年度峰會發表演說，支持者大讚這是外交突破，不過同時也引起在野黨批判。對此，媒體人黃揚明在節目《鄉民監察院》直言，其實這件事「才是藍白合真正的隱憂」，代表民眾黨沒有非要與國民黨合作不可。黃揚明表示，如果沒有「綠白合」，台灣是不可能參與IPAC這個組織的，也就沒有蕭美琴這場會議，所以民眾黨的角色其實非常......風傳媒 ・ 6 小時前
天氣》首波大陸冷氣團要來了 下周低溫探14度
鳳凰颱風預計今傍晚登陸屏東，深夜出海並遠離，明、後天（13、14日）持續受東北季風影響，桃園以北及宜花地區有局部短暫雨；周六、日（15、16日）東北季風減弱，天氣漸趨穩定。氣象專家賈新興表示，下周一（17日）有股較強的冷空氣南下，低溫將下探14度，有機會迎接首波大陸冷氣團。中時新聞網 ・ 21 小時前
宜蘭豪雨猛襲！社區淪陷「水閘門擋不住」 住戶搶救愛車畫面曝
羅東多處社區遭豪雨侵襲，地下室停車場淹水嚴重！光榮家族社區車道水流如瀑布，即使設水閘門仍擋不住，住戶冒險涉水搶救愛車，大部分及時移出，但地下室積水近50公分深。萊茵名邸也慘遭淹水，整個車道泡在水裡。颱風肆虐宜蘭，蘇澳、羅東皆傳出災情，民眾盼早日恢復正常生活。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
蘇澳暴雨水淹1層樓 數千戶受災滿街泥濘家具全泡湯
宜蘭縣蘇澳鎮市中心的中山路一段、中原路一帶，昨天遭暴雨襲擊，水淹1層樓高，郭姓居民形容，晚餐才吃幾口，洪水就淹進屋內，夫妻倆趕緊放下碗筷，爬上2樓垂直避難，今天（12日）上午1樓積水消退，但家具、電器泡水全毀，家裡什麼都沒有了。蘇澳中油加油站周邊的中山路一段、中原路地勢較低，2010年10月21日梅自由時報 ・ 17 小時前
陳致遠、林秀琴受困宜蘭！鳳凰颱風豪雨猛灌 「積水暴漲」畫面曝光
鳳凰颱風襲台帶來強風豪雨，宜蘭多處傳出淹水災情。藝人夫妻檔陳致遠、林秀琴昨（11）日晚間駕車行經蘇澳，車外雨水狂灌模糊視線，積水更是讓車輛寸步難行，林秀琴不得已透過社群平台求救：「我們被困在蘇澳市區，平面道路低窪全部積水，水勢真的是瞬間暴漲，有人可以來救援嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
謝侑芯猝死案大逆轉？調查報告「無證據顯示涉案」 黄明志有望獲釋
大馬歌手黃明志捲入台灣網紅「護理女神」謝侑芯猝死案，警方日前改朝謀殺罪偵辦，初步調查還發現兩人有著「超越友誼的親密和特殊關係」。今（12日）馬國警方證實調查全數完成，將視檢方指示決定是否起訴黃明志。馬來西亞總檢察長今晚表示，目前並未從警方報告裡，看到任何黃明志涉案的線索，若無新進展，黃明志明（13日）就能獲釋。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
三上悠亞震撼加入台灣啦啦隊！舊照被爆「素顏判若兩人」嚇爛網
娛樂中心／綜合報導日本暗黑女神三上悠亞公開引退之後，專注經營個人品牌，於網路更擁有超過385萬名粉絲追隨，沒想到去年才短暫來台灣做限定應援的她，昨（10日）就宣布正式加盟P. LEAGUE+職業籃球隊「福爾摩沙夢想家」啦啦隊Formosa Sexy ，消息公開馬上引爆網路討論，隨著粉絲熱議，就有網友挖出三上悠亞過往「今昔對比」畫面，再度激起一波搶看風潮。民視 ・ 1 天前
谷立言會晤鄭麗文 AIT：兩人均強調兩岸分歧須以和平解決
美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（12日）下午赴國民黨中央拜會新任黨主席鄭麗文。一名A...聯合新聞網 ・ 8 小時前
花蓮鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村周四停止上班、停止上課
颱風鳳凰造成花蓮馬太鞍溪水暴漲釀洪災，花蓮縣政府12日晚間宣布，鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村周四（13日）停止上班、上課，其餘地區正常上班、上課。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 10 小時前
小熊闖入日本花卷機場 跑道關閉、航班暫停
[NOWnews今日新聞]日本熊出沒事件頻傳，甚至連機場都傳出因為野熊闖入而影響到航班的事件。岩手縣花卷機場在12日下午發生野生熊隻闖入停機坪的事件，機場隨即關閉跑道，並且暫停航班起降。目前跑道已經重...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前