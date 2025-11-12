豪雨狂炸宜蘭！計程車博物館泡水慘況曝光 水淹古董車輪胎館長心碎

宜蘭計程車博物館淹水，多輛計程車泡水。（翻攝threads@taximuseum）

鳳凰颱風夾帶東北季風為宜蘭帶來連日豪雨，蘇澳鎮災情慘重，知名的「計程車博物館」也難逃洪水肆虐。這座全球唯一以計程車為主題的博物館，館內24輛珍藏古董車全被水淹至輪胎高度，地面仍積滿汙水，讓館方心痛不已。

據《三立新聞》報導，館長李濟成表示，這次不僅館內房舍與電器設備受損，部分珍貴的老照片與文物也受到波及，「這些都是文化寶藏，真的沒辦法用金錢來衡量。」所幸館內的「復興航空擦撞計程車」等代表性展品因提前架高，未被淹及。

館方哽咽清理 珍藏車滿佈水痕

現場收藏紐約黃計程車、泰國嘟嘟車、台灣人力車、菲律賓吉普尼等全球珍稀車款外觀皆蒙上水痕，館方人員正逐一擦拭小模型與文件。李濟成坦言，壓力極大，但仍努力修復每一件受損物，「這不只是我的收藏，而是人類交通文化的重要見證，我們一定會讓它們重生。」

暴雨3小時334毫米 蘇澳變孤島

根據中央氣象署資料，蘇澳地區11日短短3小時內降下334毫米豪雨，市區多處淹水達半層樓高，國軍與消防單位緊急出動兩棲突擊車與橡皮艇協助撤離。鎮長李明哲表示，蘇澳溪暴漲導致全鎮幾乎成為孤島，抽水站全力運作仍無法降低水位。

廣告 廣告

計程車博物館臉書稍早也發文表示，「看來會有很多待修復和損失，請待我們復原後再來訪。謝謝大家關心。」粉絲紛紛留言打氣，「須要幫忙說一聲喔！」「十五年又重演一次，希望能撐過去。」館方則期盼能盡快完成復原，重新開放迎客。

更多鏡週刊報導

暴雨沖走包裹！宜蘭蝦皮店到店淹大水 蝦皮：已全數回收、受損照賠

家具全在飄浮！她打開監視器一看「宜蘭外婆家淹成水上世界」 傻眼喊：是要演諾亞方舟嗎

鳳凰走了冷空氣就來！下週降溫明顯 北台灣低溫恐探13度創入秋新低