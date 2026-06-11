豪雨狂炸屏東 農損累計近300萬 4品項可辦現金救助

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近日豪雨狂炸屏東縣造成嚴重農損，經縣政府統計，截至11日農損累計金額292萬7000元，當中以西瓜受損最嚴重。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

近日豪雨狂炸屏東縣造成嚴重農損，經縣政府統計，截至11日農損累計金額292萬7000元，當中以西瓜受損最嚴重，金額高達73萬7000元，而主要災區遍及九如、鹽埔、長治、里港等4鄉，縣府農業處11日表示，目前已針對西瓜、香瓜、苦瓜、龍鬚菜等4品項，提報農業部辦理現金救助公告作業，後續將視鄉鎮公所勘災狀況滾動式提報救助品項。

據屏縣府農業處統計，截至11日，豪雨造成的農損累計金額達292萬7000元，當中以西瓜受損最嚴重，金額高達73萬7000元，而主要災區遍及九如、鹽埔、長治、里港等4鄉，次之為木瓜，農損金額60萬元，主要災區為長治鄉、鹽埔鄉，再來是番石榴損失29萬5000元，主要集中在鹽埔鄉。

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農業處指出，縣府已逐步將各鄉鎮已達氣象參數作物品項，包括西瓜、香瓜、苦瓜、龍鬚菜等，提報農業部辦理現金救助公告作業，後續將視鄉鎮公所勘災狀況滾動式提報救助品項，因此也呼籲農民善加利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝記錄災後田區作物的受損照片，提供公所彙整農作物災損情況，以加速資料彙整統計作業。

農業處長李永文表示，縣長周春米已指示農業處加強聯繫各鄉鎮市公所，請各公所依規盡速將轄內災情完成統計並登錄系統，以利農業部綜整考量農產業天然災害現金救助公告作業，協助農民復耕復健。

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