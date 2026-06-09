豪雨狂炸有「中場休息」時間 下半場再炸一波

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降雨趨勢顯示，雨勢會短暫趨緩，然後再炸下一波。 （圖／中央氣象署）





受到滯留鋒面及西南氣流影響，今（9日）全台各地一早就感受到明顯的強降雨，氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，「梅雨鋒面本人，是今天才正式抵達」，南部皮要繃緊。中央氣象署的雨區預報則顯示，降雨趨勢會在短暫趨緩之後，又會迎來下一波強降雨。

「梅雨鋒面本人」今天才正式抵達

氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，雖然昨（8日）雨就下亂七八糟了，但其實「梅雨鋒面本人」，是今天才正式抵達，此刻鋒面正橫掛在北台灣上空，中部以北的人應該是蠻有感受的。

南部「皮要繃緊」

「台灣颱風論壇」指出，雖然梅雨本來就會有西南風，但會直接往上拉到西南氣流等級倒是沒想過，南部從現在起算約1天半，一波一波的雨帶，會隨著西南氣流打上岸，預報看雨勢不小，「皮繃緊點蛤」。

雨勢趨緩「中場休息」 下一波雨彈又炸

降雨趨勢顯示，雨勢會短暫趨緩，然後再炸下一波。 （圖／中央氣象署）

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「台灣颱風論壇」分析，初步看來，這2天會是首波梅雨高峰，週四（11日）鋒面擺到巴士海峽時，各地會有一小段的中場休息時間，但等週末鋒面往北擺回來後，就是第二波降雨高峰了，下雨的日子「會蠻長的」。

中央氣象署的降雨趨勢分析指出，10日西南氣流有稍減弱的趨勢，但受滯留鋒面影響，仍須留意易大雨或局部豪雨，晚起降雨漸趨緩，11日鋒面移至巴士海峽，各地仍有短暫陣雨或局部雷雨，中南部地區仍有局部大雨發生的機率。到了週五（12日）到下週一（15日）又會受到下一波滯留鋒面及西南風影響，又會迎來下一波顯著降雨。



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