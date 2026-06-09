豪雨狂炸！梅雨季首波大範圍劇烈降雨明減弱 氣象署：週五起迎第二波
豪雨襲全台，全台20縣市豪大雨特報，氣象署指出，今（9）日降雨劇烈，明天會隨著鋒面稍微向南移動，雨勢稍微減弱，但是預計在中南部地區、花東山區還是會有大雨或局部性豪雨。而第二波降雨，將在週五登場，持續影響到下週一、二。
今日迎來今年梅雨季以來第一波大範圍劇烈降雨，氣象預報中心副主任伍婉華表示，下午滯留鋒面已經在台灣上空，西南氣流伴隨旺盛對流雲系在西南邊發展，對台帶來影響，西半部地區、東北部地區和花東山區，普遍已經下了大雨或局部性的豪雨，累積降雨量最多在高雄六龜366.5毫米，已達大豪雨等級。
高雄六龜累積雨量366.5毫米。圖／翻攝自YouTube@@cwbwebtv
伍婉華提醒，這樣的降雨還是會持續下去，根據定量降雨預報，晚上8點到明天清晨2點，西半部地區、東北部地區、花東山區降雨持續，中南部地區、西北部地區會有劇烈降雨。到明天以後，隨著鋒面稍微的向南移動，西南氣流也稍微減弱，所以降雨比今天緩和，但花東山區、中南部還是可能會有局部性的大雨或是豪雨。
明天雨勢趨緩。圖／氣象署
針對未來天氣，伍婉華指出，滯留鋒面週四會移動到巴士海峽，但週五又會逐漸向北移動，週末到下週一持續影響著台灣。
而第二波降雨，氣象署預估將從週五影響到下週一、二，西半部地區、東半部山區會有大雨或是局部性豪雨，氣象署會隨時發布最新天氣資訊。
週五起面臨第二波降雨。圖／氣象署
責任編輯／洪季謙
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