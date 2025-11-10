豪雨砸到台灣發紫！ 鳳凰「共伴」東北季風越晚越明顯

鳳凰外圍環流與東北季風共伴效應，越晚越明顯。（圖／中央氣象署）





鳳凰颱風各國預測模式大致底定，目前正通過菲律賓，朝西北西方向移動，中央氣象署有機會在今（10日）下半天發布海上颱風警報，在明（11日）白天發布陸上颱風警報。另外根據定量降水預報圖顯示，鳳凰颱風與東北季風形成的共伴效應，降雨將會上看豪雨，東半部雨量甚至會達到紫爆等級。

中央氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風中心已經進入南海，強度為中度颱風，但北轉時的海氣條件不適合颱風發展，接近到台灣附近時預計會是輕度颱風的強度。

朱美霖指出，今明兩天颱風會逐漸北轉往北北東移動，有機會在週三、週四通過台灣陸地上空，因為環境條件不利颱風，加上台灣地形影響，不排除強度又會進一步減弱。

朱美霖提到，颱風的外圍雲系已經影響台灣的天氣，加上東北季風的影響，北部、東半部都有一些斷斷續續的降雨，東北季風與颱風外圍環流的影響，共伴效應的降雨會持續發生，而且會越晚越明顯，不排除後續有來到豪雨等級的情形。

朱美霖強調，在颱風接近的過程中，主要今明兩天主要降雨集中在北部東半部，12日的降雨熱區會集中在中南部、花東，有可能發布局部大雨或豪雨，北部降雨則會減緩，13日則是受到東北季風影響，中部以北還是有降雨，14日、15日才會降雨才會明顯趨緩。

氣象專家吳聖宇也提到，風雨的影響方面，今明兩天雖然颱風還沒有直接侵襲，但是受到東北季風以及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部將有明顯的降雨，尤其今晚到明天白天期間形成共伴效應的條件會比較顯著，大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮甚至到台東北部一帶都要嚴防豪大雨出現的情況，中南部地區雖然受到山脈地形屏障，還沒有明顯的降雨，但是也會有局部短暫陣雨機會。

氣象專家林得恩也表示，今日天氣受東北季風及颱風外圍環流水氣移入的影響，迎風面的基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯，目前估計降雨強度在大雨至豪雨等級之間；其中，尤其是大臺北地區及宜花地區雨勢集中、持續且顯著，更有局部豪雨等級以上發生的機會。

林得恩接著提到，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；其中，苗栗至彰化、恆春半島及澎湖有平均風有9級以上或陣風11級以上發生的機會。各沿海風浪也大，浪高可以來到3至5米左右，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖也有長浪發生的機會，海邊活動，請注意安全。

