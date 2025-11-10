豪雨砸到台灣發紫！ 鳳凰「共伴」東北季風越晚越明顯
鳳凰颱風各國預測模式大致底定，目前正通過菲律賓，朝西北西方向移動，中央氣象署有機會在今（10日）下半天發布海上颱風警報，在明（11日）白天發布陸上颱風警報。另外根據定量降水預報圖顯示，鳳凰颱風與東北季風形成的共伴效應，降雨將會上看豪雨，東半部雨量甚至會達到紫爆等級。
中央氣象署預報員朱美霖表示，鳳凰颱風中心已經進入南海，強度為中度颱風，但北轉時的海氣條件不適合颱風發展，接近到台灣附近時預計會是輕度颱風的強度。
朱美霖指出，今明兩天颱風會逐漸北轉往北北東移動，有機會在週三、週四通過台灣陸地上空，因為環境條件不利颱風，加上台灣地形影響，不排除強度又會進一步減弱。
朱美霖提到，颱風的外圍雲系已經影響台灣的天氣，加上東北季風的影響，北部、東半部都有一些斷斷續續的降雨，東北季風與颱風外圍環流的影響，共伴效應的降雨會持續發生，而且會越晚越明顯，不排除後續有來到豪雨等級的情形。
朱美霖強調，在颱風接近的過程中，主要今明兩天主要降雨集中在北部東半部，12日的降雨熱區會集中在中南部、花東，有可能發布局部大雨或豪雨，北部降雨則會減緩，13日則是受到東北季風影響，中部以北還是有降雨，14日、15日才會降雨才會明顯趨緩。
氣象專家吳聖宇也提到，風雨的影響方面，今明兩天雖然颱風還沒有直接侵襲，但是受到東北季風以及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部將有明顯的降雨，尤其今晚到明天白天期間形成共伴效應的條件會比較顯著，大台北東側、基隆北海岸、宜蘭、花蓮甚至到台東北部一帶都要嚴防豪大雨出現的情況，中南部地區雖然受到山脈地形屏障，還沒有明顯的降雨，但是也會有局部短暫陣雨機會。
氣象專家林得恩也表示，今日天氣受東北季風及颱風外圍環流水氣移入的影響，迎風面的基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島降雨機率增高，雨勢愈晚愈加明顯，目前估計降雨強度在大雨至豪雨等級之間；其中，尤其是大臺北地區及宜花地區雨勢集中、持續且顯著，更有局部豪雨等級以上發生的機會。
林得恩接著提到，台南以北、基隆北海岸、東半部、恆春半島及各離島局部地區易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；其中，苗栗至彰化、恆春半島及澎湖有平均風有9級以上或陣風11級以上發生的機會。各沿海風浪也大，浪高可以來到3至5米左右，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖也有長浪發生的機會，海邊活動，請注意安全。
更多東森新聞報導
雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市 食藥署估15萬顆待回收
淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看
有颱風假嗎？鳳凰最新暴風侵襲率出爐 3縣市破8成
其他人也在看
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 2 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 18 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 20 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰強襲菲律賓！瞬間陣風飆230公里 吊橋狂晃影片曝光
即時中心／温芸萱報導颱風「鳳凰」今晚將在菲律賓呂宋島奧羅拉省登陸，菲國多地發布最高等級警報，超過90萬人緊急撤離。從社群影片可見，多處地區淹水、吊橋被吹得劇烈搖晃。菲律賓剛脫離「海鷗」颱風陰影，尚未復原又迎來鳳凰颱風侵襲，當局宣布多地停班停課，全國進入高度警戒。民視 ・ 18 小時前
全台有感！鳳凰颱風午後「雨勢再升級」 風雨最猛時段曝
鳳凰颱風逐步逼近台灣，中央氣象署預估最快今（10）下午發布海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，這次的颱風全台都會明顯有感，周一午後至周二整天「北台灣降雨最劇烈」，兩日累積雨量恐飆破500毫米。中天新聞網 ・ 49 分鐘前
回波接近！鄭明典「示警2區」雨勢將增強 今晚到明天最明顯
今（10）日除了東北季風影響外，開始有颱風外圍的水氣移入，迎風面基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯，可能有大雨或豪雨出現，尤其大臺北地區及宜花雨勢明顯且持續，有局部豪雨等級以上發生的機率。對此，前氣象局長鄭明典也示警，回波正在接近中。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
恐轉強颱！鳳凰颱風「準備開眼」鄭明典示警：又是一個大災難
颱風「鳳凰」8日8時的中心位置在北緯12.4度，東經 132.4度，以每小時33公里速度，向西北西進行，並已正式升級為中颱，預計下週三、週四（12、13日）最靠近台灣，未來恐升級成強颱。前氣象局局長鄭明典表示，從目前的強度來看，「對菲律賓又是一個可能的大災難！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰接近將迅速減弱 賈新興估11/12晚「雲林一帶」登陸
中颱鳳凰持續朝台灣靠近，氣象專家賈新興分析，颱風在接近澎湖海域時，因整體大環境不利其發展，強度於週三（12）日午後有迅速減弱的趨勢，預估颱風中心於同日晚間10點多登陸雲林一帶。中天新聞網 ・ 1 小時前
鳳凰颱風明發布陸警 氣象署：北部納警戒區視減弱程度
中颱鳳凰逐漸北轉朝台灣逼近，氣象署預計今晚發布海上颱風警報，明日上午發布陸上警報機率最高。氣象署預報員黃恩鴻表示，陸上警戒初估範圍將包括中南部、花蓮及台東，至於北部地區是否納入警戒範圍，則取決於颱風接近陸地時的減弱程度。中天新聞網 ・ 43 分鐘前
鳳凰共伴這2天最劇烈！挾致災雨炸2地區 專家示警：登陸地未必最強風雨
「鳳凰」颱風維持中度颱風上限強度，目前已通過呂宋島，正在南海重新整合，中央氣象署指出，最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日不排除發布陸警。氣象專家吳德榮指出，明日、週三（11、12日）鳳凰的共伴效應最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
勇敢的鳳凰決定硬幹！ 氣象專家：恐像山陀兒死在台灣
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日鳳凰強度將從中颱再升為強颱，不過也指出，等上了台灣陸地碰到中央山脈，「颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。中天新聞網 ・ 1 天前
鳳凰颱風共伴發威！「一路往北」6地雨紫爆恐成災 一圖看本週風雨時程
「鳳凰」颱風維持中度颱風上限強度，目前已通過呂宋島，正在南海重新整合。中央氣象署指出，最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日不排除發布陸警。氣象粉專分析，颱風進入南海後，東南暖濕氣流與東北季風可能會有共伴效應，共伴效應位置逐漸往北，擴及台灣東北側及東側，「基隆北海岸、雙北山區、新北東側、宜蘭、花蓮、台東均有劇烈降雨的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
行動電源沒用快回收「一顆賺400元」！這23家門市適用 加碼禮物一次看
行動電源屬小型3C配件，若存放不當，可能會釀成危險。為了鼓勵民眾妥善回收行動電源，台北市環保局推出活動，自11月1日到30日，到23家門市進行回收，就有機會拿到優惠及禮物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
綠電三雄齊跌！雲豹重挫7%苦陷百元保衛戰 分析師：先行避開
外傳總統賴清德要求經濟部不要再搞綠電，雖然總統府、經濟部長出面澄清，然綠電三雄今（10）日同步走跌，雲豹能源（6869）更是苦吞半根跌停，股價最低一度觸及103元，苦守百元大關，森崴能源（6806）、泓德能源（6873）也下跌4%。摩爾投顧分析師林漢偉認為，綠能產業本身沒有問題，但台灣綠能廠商背景複雜，易受政治、官司疑雲影響，建議先行避開，或真有興趣，則可考慮相關主題ETF以分散風險。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 1 天前