豪雨緩解南部水情 南化水庫蓄水率突破40%

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水庫集水區烏雲密布，受9日滯留鋒面及西南氣流豪雨影響，全台水庫都有豐富進帳；其中因上半年降雨少、水情吃緊的南部，曾文及烏山頭水庫蓄水率到10日上午為止，分別提升到16%及25%以上。

水利署副署長王藝峰指出，「曾文、烏山頭這幾天已經帶來約7800萬噸的水量，而南化水庫也有4300萬噸的水量。而曾文跟烏山頭水庫，我們預估這波的降雨，在11日甚至到12日結束以後，蓄水率有機會能夠突破2成。」

除了因防汛排空的阿公店水庫，南部水庫蓄水率都有明顯提升，其中南化水庫更因持續從攔河堰越域引水，蓄水率突破40%。南部山區持續降雨，儘管隨西南氣流減弱，氣象署上午已解除較大規模或劇烈豪雨加強作業，但各地仍可能有短延時強降雨。

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氣象署天氣預報員李孟軒表示，「鋒面帶上面，目前就是在屏東附近還有台東，整體上來說雨量還是比較偏大，然後也有時雨量來到40毫米以上的情況。另外就是在中部以北地區，其實整體上水氣還是有比較偏多，雨量上面也是有逐漸在累積的情形。」

屏東內埔一早下起滂沱大雨，讓屏科大學生只能冒雨上學。氣象署表示，受鋒面及西南風影響，未來幾天全台天氣仍不穩定，除了13日降雨稍有趨緩，到下週一15日為止，西半部地區及東部山區仍有局部大雨或短延時豪雨發生，提醒民眾多加留意。

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