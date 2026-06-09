豪雨繼續炸！10日全台停班停課一覽 「5地區」今放豪雨假
生活中心／黃韻璇報導
受到滯留鋒面及西南氣流影響，易有大雨或豪雨，氣象署今（10）日持續發布豪雨特報，提醒台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，針對這波滯留鋒面及西南氣流豪雨事件，今日高雄市山區達停班停課標準，高雄市宣布那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。
氣象署指出，今日高雄市山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。此前曾透露，包括新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、高雄市山區，週三都有地區達停班停課標準，以下為您整理6/10各地停班停課資訊。
各行政區停班停課狀況：
北部
※台北市：根據中央氣象署最新風雨預報，未達停班停課標準
※新北市：根據中央氣象署最新風雨預報，未達停班停課標準
※基隆市：根據中央氣象署最新風雨預報，未達停班停課標準
※桃園市：根據中央氣象署最新風雨預報，未達停班停課標準
※新竹市：根據中央氣象署最新風雨預報，未達停班停課標準
※新竹縣：正常上班上課
中部
※苗栗縣：依據中央氣象署資料，今日為正常上班上課，如有鄉鎮市公所宣布停班課的訊息，會協助轉達公布。
※台中市：和平區10日正常上班上課
※彰化縣：根據中央氣象署最新風雨預報，未達停班停課標準
※南投縣：正常上班上課
※雲林縣：正常上班上課
南部
※嘉義縣：依據中央氣象署資訊，嘉義縣雨量未達停班課標準，今（10）日正常上班、正常上課。提醒民眾，留意氣象動態，外出仍應注意安全。
※嘉義市：根據中央氣象署最新風雨預報，未達停班停課標準
※台南市：根據中央氣象署最新風雨預報，未達停班停課標準
※高雄市：氣象署最新預報資料顯示，10日高雄市山區雨量仍達停班停課標準，為維護山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。
※屏東縣：正常上班上課
東部
※宜蘭縣：根據中央氣象署最新風雨預報，未達停班停課標準
※花蓮縣：根據中央氣象署最新風雨預報，未達停班停課標準
※臺東縣：根據中央氣象署最新風雨預報，未達停班停課標準
外島地區
※澎湖縣：根據中央氣象署最新風雨預報，未達停班停課標準
※連江縣：根據中央氣象署最新風雨預報，未達停班停課標準
※金門縣：根據中央氣象署最新風雨預報，未達停班停課標準
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中央氣象署表示，因滯留鋒面及西南氣流影響，易有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，請注意短延時強降雨、雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防積淹水。最新消息是，明天（6／10）已有部分區域宣布停止上班上課，高雄市府表示，6月10日高雄市山區雨量仍達停班停課標準，為維護山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區5個行政區停止上班、停止上課。
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