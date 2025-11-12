豪雨肆虐蘇澳！計程車博物館淹水畫面曝 冷泉夾雜泥石休園復原

豪雨肆虐宜蘭，包含五結的來來釣蝦場，都成了受災戶，因為釣客都花錢買時數，看著水慢慢淹上來，有人還是淡定沒走，而蘇澳知名的冷泉公園，本來水質清澈可以見底，但泥沙混在溪水裡，導致公園內的冷泉，全變成黃色泥水，恐怕得暫時休園，要好幾天才能復原。

蘇澳阿里史冷泉，水變混濁。（圖／TVBS）

宜蘭蘇澳一家結合當地文創商品的皮革工藝店因豪雨侵襲而遭受嚴重淹水。店內滿是淤泥，店員們正拿著板子不斷將泥水往外刮除。這間專門手做各式皮革製品的店家，所有商品都因此次水災而泡湯，店家不得不休息一段時間以進行修復。

同樣位於蘇澳的世界第一間計程車主題博物館，也未能倖免於這場豪雨的侵襲。博物館內各式各樣的復古車輛全都泡在水中，淹水高度達14公分，讓館長看在眼裡十分心疼。計程車博物館館長李濟成表示，雖然車輛底盤和地毯已經泡水變濕，但引擎上方部分看起來還算完好。李濟成在2000年前往紐約旅遊時收集了第一輛計程車，原本只是一群人說著玩的想法，沒想到真的成立了世界第一間計程車主題博物館。

蘇澳計程車博物館泡泥水。（圖／TVBS）

這間特別的博物館收藏了來自德國、英國、法國和日本的汽車，總共有24輛半。之所以是「半」輛，是因為其中一輛是復興航空空難被撞毀的車輛。這些車輛加起來超過500歲，每一輛都是身經百戰，經過館長一輛輛慢慢修復。李濟成認為，這次的損失不僅是他個人的損失，更是整個計程車主題文化的損失。除了車輛外，館內還珍藏了約2000多件與計程車相關的模型車、公仔等物品，每一樣都極具價值。

知名的阿里史冷泉同樣受到嚴重影響。這處終年水溫維持在約20度、以白磺水質聞名且具有美白效果的冷泉，現在周邊都是泥濘，泉水也變得混濁，還夾雜著枯枝落葉，與過去清澈的水質和遊客快樂遊玩的景象形成強烈對比。

在五結鄉的一間釣蝦場，儘管水已經淹進場內，仍有不少民眾繼續淡定釣蝦。這次豪雨造成宜蘭不少知名景點慘遭破壞，要完全恢復原貌，恐怕需要花上一段時間。

