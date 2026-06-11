豪雨衝擊採收非零關稅惹禍 劉建國促查緝炒作穩定花生價格

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立法委員劉建國關切花生價格波動，呼籲農業部儘速啟動穩定價格措施保障農民收益。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者蘇榮泉／雲林報導】近期國內花生價格出現波動，網路流傳將原因歸咎於「美國花生零關稅進口」，引發農民關切。對此，立法委員劉建國表示，目前台美對等貿易協定（ART）尚未正式生效，美方相關行政程序也尚未完成，實施時程仍未確定，因此市場上將價格波動歸因於美國花生零關稅進口，與現況並不相符。

雲林一期作花生進入採收初期，近期豪雨影響採收及乾燥作業，衝擊市場交易。（圖／記者蘇榮泉翻攝）

農業部長陳駿季指出，目前雲林一期作花生才剛進入採收初期，整體採收比例尚不足5%，加上近期連續豪雨影響田間採收及後續乾燥作業，導致花生品質及市場交易受到衝擊，這才是近期價格波動的重要因素之一。

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針對豪雨可能造成農業災損，劉建國表示，已在第一時間致電農業部長陳駿季，要求中央儘速掌握各產區受災狀況，只要農業損失達到相關標準，就應立即啟動天然災害救助機制，協助農民減輕損失、度過難關。

劉建國要求中央加強查緝疑似惡意操作花生價格行為，維護市場正常交易秩序。（圖／記者蘇榮泉翻攝）



農業部也表示，目前已成立「0608豪雨應變小組」，持續監控各地災情及農作物受損情況，並視實際狀況提供必要協助，降低豪雨對農業生產造成的衝擊。

此外，針對市場上疑似有人刻意操作價格、影響花生交易秩序的情形，農業部已表態將進行相關查緝。劉建國則要求，中央應同步啟動花生價格穩定措施，防止市場受到惡意炒作干擾，保障農民合理收益及產業穩定發展。

劉建國要求中央加強查緝疑似惡意操作花生價格行為，維護市場正常交易秩序。（圖／記者蘇榮泉翻攝）



劉建國進一步指出，對於部分價格波動較大的敏感性農作品項，農業部也應強化轉作獎勵制度，降低農民轉作期間可能面臨的收益風險，提高農民調整作物配置的意願與彈性，協助建立更具韌性的農業生產體系。

他強調，守護農民權益不能建立在製造恐慌之上，而應透過正確資訊與具體政策因應市場變化及天然災害帶來的挑戰。未來也將持續與農民站在一起，督促中央相關單位即時掌握市場動態，落實災害救助、穩定價格及保障農民收益，維護國內農業永續發展。

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