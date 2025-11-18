豪雨襲桃園 機捷A10站樓梯間淹水 桃捷公司緊急排除

桃園18日午後大雨，桃園捷運A10站樓梯間出現漏水及淹水的嚴重情況，桃捷公司於現場即時由清潔人員清掃與排除積水，並於現場放置「小心地滑」等警示標示。（圖／桃捷公司）

桃園18日午後大雨，桃園捷運A10站樓梯間出現漏水及淹水的嚴重情況，影響民眾乘車安全，國民黨市議員張桂棉接獲陳情後已通報桃捷公司處理。桃捷公司表示，因風雨過大，導致雨潑由月台流至樓梯，現場即時由清潔人員清掃與排除積水，並於現場放置「小心地滑」等警示標示，提醒旅客注意安全。

張桂綿表示，接獲民眾陳情之後，立刻轉請桃園捷運公司進行安全維護，同時也請桃園捷運公司針對山鼻A10站漏水的安全維護措施，另外針對A10站之前所爭取的設置下型電扶梯的部分也應該一併處理。

桃捷說明，有關機場捷運線部分車站，因風雨較大時偶有雨水潑濺情形，是因車站原始設計係採綠建築開放式通風配置，桃捷公司已於民國110年辦理防風雨強化工程，對於風雨過大時仍偶有雨潑情形，桃捷公司將持續研議改善措施。

