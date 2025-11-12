豪雨襲蘇澳、冬山鄉釀大淹水 居民愛車成泡水車

宜蘭地區連下多天暴雨，蘇澳、冬山鄉淹大水，導致許多民眾的愛車都泡水。（圖／東森新聞）





宜蘭地區連下多天暴雨，蘇澳、冬山鄉淹大水，導致許多民眾的愛車都泡水，街道上隨處都能見到拋錨車輛停在路邊，連車牌都不見了，網路也湧現協尋文，請大家幫忙尋找被水沖走的車牌。

民眾：「這個車子應該是沒有看到道路才掉下去，車牌不見了。」

銀色轎車傾斜，車身一半泡在水裡，宜蘭地區一夜暴雨過後，街上到處都能看到拋錨車輛，許多車主不只愛車泡水故障，連車牌都不見了。

民眾高先生v.s記者：「（為什麼會來領車牌），掉在路上，積水的時候掉了，可能開過積水之後掉了。」

警局一個晚上接獲10件以上車牌遺失案件，臉書社群湧現大量協尋文，許多車主PO文，請大家幫忙尋找車牌。

修車廠師傅謝宜良：「車牌的牌框的螺絲邊框，邊框它的背座裡面基本上都是塑膠，水在行駛間的時候，遇到水它這個車牌受不了，它就直接彈掉。」

驚人大豪雨造成多處災情，在蘇澳鎮也有許多車輛進水。眼看車子不斷進水，車主拿著小勺子舀水，但似乎沒什麼用，他說在蘇澳馬賽住了30幾年，第一次碰到淹水，車輛在行駛中進水熄火，他只能涉水回家。

而在中山路一段同樣嚴重，因為昨天（11日）淹水情況太過嚴重，所以導致光是這戶人家，他們就有兩台汽車直接慘遭水給淹沒，這兩台車他們是選擇不維修，直接選擇拖吊，進行報廢。

蘇澳鎮居民：「淹到車頂有沒有看到，器具家具什麼都壞掉，（損失）差不多1、200萬。」

居民眼看愛車報銷，損失慘重，還得付一筆拖吊費用，報廢車輛拖吊費5000元。另外泡水車故障需要出動起重機吊車，車主至少也得花費大約6000元拖吊費。風災過後街道上留下滿地泥濘，民眾的愛車停在路邊大多進水拋錨，損失難以估計。

