豪雨襲蘇澳！ 聖愛里淹慘 居民驚：半小時淹胸口

宜蘭縣 / 綜合報導

宜蘭蘇澳昨(11)日一整天雨彈襲擊，像是聖愛里情況慘重，半小時就淹到胸口，居民心有餘悸，大水來得又急又快，只能先避難逃命，但是家裡的家具家電都泡水全毀，覆蓋厚厚泥灰，物品東倒西歪，連門都打不開，看到自己的家變成這副慘況，民眾忍不住哽咽！

天亮了水退了，讓居民頭痛的清理正開始，家門口是厚厚的淤泥忙著鏟，家裡頭是家具被大水沖到東倒西歪，覆蓋了厚厚的泥灰。廚房裡最堅強的冰箱都扛不住大水不支倒地。

蘇澳鎮聖愛里11日被大雨猛灌了一整天，道路全都淹成河，早上才全退去車子能走，深夜卡在水中的轎車們，到早上還是動彈不得，民宅前滾滾奔流的泥水，一覺醒來水退了才看得見路，看不見盡頭的是漫漫重建之路。

