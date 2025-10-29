豪雨襲越南中部多處汪洋一片 單日降雨逾1700mm創紀錄

這裡是越南中部大城順化，儘管雨勢稍微減弱，水位也有下降了一些，但市民仍舊必須在超過膝蓋的積水中行走，騎車開車的人也得冒著愛車水中拋錨的危險，勉強通過。

鄰近的中部幾個省市地區也是災情慘重，特別是被聯合國列為世界遺產的古城會安，放眼望去也是汪洋一片。會安與順化都是16世紀前後，匯集華人與西方文化經貿的重要據點，街頭至今留有不少充滿華人色彩的古老建築，也是外國遊客在越南中部必到的景點。但在週末的豪雨肆虐下，就成了這副狼狽地模樣。

外電報導指出，中部幾個省市地區，總共有8600位民眾在政府指令下撤離，暫時到安全的地方避難。

另外，除了河水暴漲淹沒市區，沿海的省份廣義，28日傳出長度達3公里的山崩，造成約1700人對外聯絡受阻。至於其他的災情方面，有大約30萬6000戶面臨停電。

越南在9月下旬才遭到「博羅依」颱風肆虐，至少13人罹難20人失蹤。總計2025年到9月為止，包括颱風、豪雨和山崩等天災，總共造成越南民眾187人死亡或失蹤，經濟損失超過6億美元。