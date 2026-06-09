豪雨警報未解除！ 氣象署：今夜至明晨雨勢最猛烈

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受滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署持續啟動「大規模劇烈豪雨事件加強作業」。氣象署指出，今（9）日晚間至明（10）日清晨是本波降雨最顯著時段，西半部及東北部仍須留意鋒面帶來的短延時強降雨，高屏山區則須注意西南風與地形作用造成的持續性降雨。

氣象署表示，西南氣流自10日起逐漸減弱，降雨有望稍微趨緩，預計至12、13日，鋒面將逐漸南移至巴士海峽，整體雨勢可望進一步減少，雖然降雨將略為減弱，但10日至11日台灣附近水氣仍偏多，中南部及花東地區仍有局部大雨或豪雨發生機率，各地也須留意午後雷陣雨及局部較大雨勢。

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12小時定量降水預報。圖／翻攝自CWA氣象署YT

此外，受滯留鋒面影響，台灣周邊風勢明顯增強，東南部、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖及馬祖地區，今、明兩天可能出現8級以上強陣風；沿海浪高普遍達2至3公尺，海邊活動及海上作業民眾應特別注意安全。

氣象署也提醒，近期山區持續降雨，土壤含水量已偏高，容易發生坍方、落石及土石流等災害，民眾外出應留意最新氣象資訊及天氣變化，確保自身安全。

風浪趨勢。圖／翻攝自CWA氣象署YT

責任編輯／蔡尚晉

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