豪雨警報未解除！ 氣象署：今夜至明晨雨勢最猛烈
受滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署持續啟動「大規模劇烈豪雨事件加強作業」。氣象署指出，今（9）日晚間至明（10）日清晨是本波降雨最顯著時段，西半部及東北部仍須留意鋒面帶來的短延時強降雨，高屏山區則須注意西南風與地形作用造成的持續性降雨。
氣象署表示，西南氣流自10日起逐漸減弱，降雨有望稍微趨緩，預計至12、13日，鋒面將逐漸南移至巴士海峽，整體雨勢可望進一步減少，雖然降雨將略為減弱，但10日至11日台灣附近水氣仍偏多，中南部及花東地區仍有局部大雨或豪雨發生機率，各地也須留意午後雷陣雨及局部較大雨勢。
12小時定量降水預報。圖／翻攝自CWA氣象署YT
此外，受滯留鋒面影響，台灣周邊風勢明顯增強，東南部、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖及馬祖地區，今、明兩天可能出現8級以上強陣風；沿海浪高普遍達2至3公尺，海邊活動及海上作業民眾應特別注意安全。
氣象署也提醒，近期山區持續降雨，土壤含水量已偏高，容易發生坍方、落石及土石流等災害，民眾外出應留意最新氣象資訊及天氣變化，確保自身安全。
風浪趨勢。圖／翻攝自CWA氣象署YT
責任編輯／蔡尚晉
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雨灌全台！氣象署：明後天「雨勢更猛」 豪雨一路炸到週末
受到滯留鋒面與西南風影響，全台暴雨狂灌，部分地區也傳出災情。中央氣象署表示，這波降雨預估持續約一週，尤其明、後兩天（9日、10日），將是鋒面影響最劇烈的時段，中南部山區不排除出現豪雨以上等級降雨，提醒民眾提前做好防災準備。
強風軸正對台灣！氣象粉專示警「挑戰熱帶低壓」 降雨最劇時間曝光
受滯留鋒面及西南氣流影響，明（9）日整個西半部、宜蘭地區及花東山區有陣雨或雷雨，且有大雨或局部豪雨出現，尤其中南部山區有持續性的強降雨，累積雨量可能達到豪雨等級以上，氣象署已啟動較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業。氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，廣東海域附近明天將有低壓渦漩發展，預計週三（10日）通過台灣上空，日本氣象廳甚至認為有機會增強為熱帶低壓，由於強風軸正對台灣，「使週二下午至週三下午成為本輪降
豪雨狂炸！氣象署最新風雨預測：7縣市明天達停班課標準
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大雨一直下！網友推1「雨天神器」掀熱論 1.3萬人點讚喊：我需要
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受滯留鋒面及西南氣流影響，氣象署啟動「較大規模或較劇烈豪雨事件加強作業」，週二週三是降雨最顯著時段，各地易出現短延時強降雨及積淹水情形。《台視新聞》整理6月9日全台各縣市停班課情況：北部地區基隆市：未
台中7處變電所突跳電！海線14.1戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
【更新】滯留鋒面、西南氣流挾豪大雨 嘉高屏18行政區明停班停課
[Newtalk新聞] 高雄市政府今（8）日宣布，受滯留鋒面及西南氣流影響，中央氣象署預估9日山區雨量將達停班停課標準，為保障山區民眾安全，那瑪夏區、桃源區、甲仙區、六龜區及茂林區等5個行政區9日停止上班、停止上課，其他行政區則維持正常上班上課。 稍早屏東縣政府宣布霧台鄉、三地門鄉、瑪家鄉、來義鄉、泰武鄉、春日鄉、獅子鄉、牡丹鄉，共8鄉鎮9日也停班停課。嘉義縣梅山鄉、竹崎鄉、番路鄉、大埔鄉及阿里山鄉等5山區鄉鎮，明天也停止上班、停止上課。 高市府指出，根據氣象署最新資訊，這波天氣系統帶來持續強降雨，中南部山區局部有豪雨以上等級降雨機率，山區累積雨量易達致災標準。呼籲民眾避免前往山區，注意土石流、坍方及溪水暴漲等風險，並提前做好防災準備。市府並提前執行預防性撤離，截至今晚6時，已完成5區共1681人撤離安置。 中央氣象署預報顯示，9日至10日為本波降雨最劇烈時段，全台西半部、東北部及山區普遍有陣雨或雷雨，局部大雨至豪雨，中南部山區更可能出現豪雨等級以上降雨，影響可能延續至6月中旬。 這是近期梅雨季典型滯留鋒面配合西南氣流所致，類似過去多次事件，高雄山區常因地形抬升作用放大雨勢，市府已依標
台北中興醫院前人行道塌陷、變電箱位移 台電：未造成停電 已動員搶修
受滯留鋒與西南氣流影響，台北市今天（10日）雨勢不斷，位於大同區的市立聯合醫院中興院區對面人行道上午發生塌陷，並造成變電箱位移倒塌，警消獲報後派員到場警戒，並通報台電公司等單位，事發原因待釐清。台電指出，變電箱傾斜並未造成用戶停電，由於道路下方土壤流失嚴重，形成坑洞，導致變壓器地基支撐不足而陷落，已動員人力搶修。
雨還要下多久？18縣市大雨特報 全台「放晴空檔」只有這天 未來7日天氣一覽
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馬路塌陷影片 北捷北門站旁炸出天坑「變電箱遭吞噬」
雨，下不停！台北市大同區鄭州路一處馬路突塌陷，整座變電箱掉落，大同警分局表示，10日上午9時許接獲報案，指稱鄭州路人行道處變電箱倒塌及地面塌陷，立即派員到場設置交通錐及封鎖線，避免行人行經該處發生危險，並同時通報相關單位盡速搶修。
雨天出門鞋子秒濕？專家授「1步驟」有效防進水
生活中心／尤乃妍報導近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台降下豪雨，部分地區甚至出現淹水情況，不少民眾抱怨一出門鞋子就濕透。對此，生活達人陳映如分享，只要在出門前多做「1個小動作」，就能降低鞋子進水、浸濕的機率，讓雨天外出也能保持雙腳乾爽。
梅雨神救場！南「3水庫」喝飽了 網：請下爆下滿
生活中心／林善柔報導日前受到台灣南部地區許久未降雨影響，各大指標水庫的水情曾一度陷入嚴重危機，面臨乾涸考驗。所幸近日迎來入夏後最關鍵的梅雨鋒面，在連續6天大雨的強力挹注下，南部主要水庫的蓄水量在短短一週內顯著回升，目前已重回安全防線。
梅雨終發威！曾文水庫大進補7800萬噸 仁義潭蓄水重返3成
受滯留鋒面與西南氣流雙重影響，嘉義地區4日起迎來連續降雨，截至今（10日）上午，曾文水庫集水區累計降雨量301.3毫米，預計可挹注7800萬噸，目前以6月9日的進水量1393萬噸為單日最高。仁義潭水源區八掌溪流域降雨量354毫米，單日進水量最高也是6月9日為162萬噸，最高引水量約為每秒25噸。
存款梭哈台股！她沒錢吃飯、繳電費：真要睡公園了 結局讓眾人看傻
近期台股市場經歷劇烈震盪，不少投資人情緒宛如搭上雲霄飛車。一名女子8日發文表示，因將手中僅有資金全數投入股市，導致連電費與餐費都付不出來，自嘲可能「真的要睡公園」。沒想到隨著昨（9）日盤勢翻紅，她又開心更新近況，表示已繳清電費，準備「從公園搬出來」，甚至打算吃麥當勞慶祝，貼文曝光後，引發網友熱議。
降雨大解渴! 南化水庫今年首次滿載挹注 蓄水率突破40%
南部中心／林俊明、陳家祥、陳姵妡 台南高雄報導梅雨滯留鋒面跟西南氣流夾擊，帶來驚人雨量，也為南部水情帶來及時雨！高雄山區豪雨不斷，帶動旗山溪流量創下今年最大值，水利署也因此擴大"越域引水"，讓高雄跟台南共用的南化水庫，迎來今年首次滿載挹注，目前蓄水率一舉突破40%，大幅舒緩南部水情。
梅雨狂炸鳳山溪暴漲！驚見黑影暗夜爬堤防 警消海搜竟挖出「神秘基地」
連日梅雨狂炸南台灣，各地溪水暴漲，高雄鳳山溪也成警戒區域，然而10日凌晨，鳳山溪畔卻上演了一場驚魂記，有民眾目擊一名神秘黑影在狂風暴雨中，竟暗夜攀爬走下陡峭的堤防，由於當時水流湍急，目擊者嚇得趕緊報警，深怕慢了一步就會發生滅頂悲劇，但警方趕到時意外發現疑似街友的住處。
今滯留鋒徘徊「降雨時間長」！雨至少還要下7天 中場休息時間曝
今、明（10日、11日）兩天滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，氣象署提醒，台灣中南部地區及東部、東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨，今日南部山區亦有局部短延時豪雨發生的機率。
連日豪大雨猛灌！全台水庫暢飲破2.5億噸…南部唯獨這水庫「0%」原因曝
梅雨鋒面發威，全台各地連日豪大雨，讓水庫入流量將近2.5億噸，經濟部表示，這波降雨為南部旱象注入寶貴水源，讓民生、產業及農業用水的供應獲緩解。當全台各水庫蓄水量提升，唯獨位於高雄燕巢區的阿公店水庫仍維持「0%」引起關注；不過該水庫是全國首座以防洪為主的水庫，也是全國唯一於汛期期間進行「空庫防淤」操作的水庫，因此，空庫期間作為滯洪空間使用。
傅子純正確死因曝光！遺孀數度哽咽：他同意插管的
【緯來新聞網】傅子純於本月7日下午病逝、享年46歲，今（10日）是靈堂開放親友悼念首日，其遺孀Cor
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受豪雨影響，花蓮縣馬太鞍溪昨天（8日）水暴漲，60歲鄧姓工地主任在移置機具時，連人帶車被溪水沖走；所幸，當晚有部落青年聽聞他的呼救聲，通報消防，耗費一整晚，才在今天（9日）清晨順利，接觸到受困的鄧男，他用虛弱的聲音，說出「救救我吧」；幾經努力，搜救人員將他拖回岸邊送醫；搜救人員也回顧這段驚險過程，更驚呼「人能活著，真的是奇蹟」。