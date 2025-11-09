即時中心／温芸萱報導

花蓮馬太鞍溪響起堰塞湖警報！林保署初步評估山區雨量可能達500至800毫米，若遇50年一遇極端降雨，上游可能形成新堰塞湖，水量估約1,500萬噸，下游河口流量恐達每秒4,500立方公尺。花蓮縣政府今（9）日已啟動預防性疏散及收容避難前置作業，通知光復、鳳林、萬榮等公所整備撤離計畫，並召開防災會議，提醒馬太鞍溪流域及周邊民眾隨時注意官方警示訊息，做好防災準備。

花蓮縣馬太鞍溪月前才遭遇堰塞湖溢流，如今又要面臨堰塞湖形成的潛在威脅。林保署根據中央氣象署雨量標準做初步評估，雖尚未完全明朗，但預估山區雨量可能介於500至800毫米之間，若遇50年一遇極端降雨情況，上游可能形成新的堰塞湖，水量估計達1,500萬噸，下游河口流量恐達每秒4,500立方公尺。

林保署已依據雨量及水文資料，初步算出可能影響範圍，並已於昨日向花蓮縣政府、鳳林鎮公所、光復鄉、萬榮鄉公所以及其他相關單位發佈警示訊息，協助地方提前做好因應措施。

光復鄉公所今日下午2點召開防災整備會議，邀集光復、鳳林、萬榮等公所課室主管、村幹事、村長，以及鳳林分局、光復所、富田所、消防分隊、衛生所、自來水公司、台電公司、縣府民政處、社會處及軍方，共同研擬撤離疏散計畫，確保民眾生命財產安全。花蓮縣政府也於上午發佈快訊，通知各鄉鎮公所提前進行前置作業。

花蓮縣政府也發布警訊，依林保署緊急通報，馬太鞍溪堰塞湖警戒值已達黃色警戒。縣府已立即通知光復鄉公所、鳳林鎮公所及萬榮鄉公所啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業，並將全力協助各項整備事宜。提醒流域警戒區域及工程區域週邊民眾隨時注意官方警示訊息，做好配合預防性撤離的準備。

縣府呼籲民眾保持警覺，密切關注最新氣象資訊及官方公告，避免前往河道或堰塞湖周邊區域，以保障自身安全。

原文出處：快新聞／豪雨警戒！馬太鞍溪恐再現新堰塞湖 林保署推估下游流量曝光

