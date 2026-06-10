豪雨還沒停！滯留鋒面接力襲台「恐連下1週」 未來降雨趨勢出爐

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氣象署表示，明後天（11日、12日）又將有新一波滯留鋒面北移接近台灣，各地降雨機率再度提高。（圖／方萬民攝）

今（10）日滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，西半部、臺東地區及花蓮山區有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨機率，隨著鋒面遠離，午後起各地降雨可望逐漸趨緩。不過，氣象署表示，明後天（11日、12日）又將有新一波滯留鋒面北移接近台灣，各地降雨機率再度提高，需留意天氣變化。

氣象署預報員鄭傑仁說明，明、後天西半部及東半部山區易有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生機率，東半部平地亦有短暫陣雨，整體天氣不穩定，山區需特別注意瞬間較大雨勢。

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他指出，週六（13日）鋒面逐漸移出後，台灣仍受西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，北部上半天為零星降雨，午後北部及東半部則有局部雷陣雨，山區亦可能出現較大雨勢。

到了下週日、週一（14日、15日），滯留鋒面位於台灣北部海面，配合西南風持續影響，中南部將有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨甚至短延時豪雨機率；北部也有局部陣雨或雷雨，東半部午後同樣有局部雷陣雨及大雨發生可能。下週二、週三（16日、17日）鋒面逐漸北移遠離後，中南部仍有局部短暫陣雨或雷雨，北部及東半部午後則維持局部雷陣雨型態。

溫度方面，明後天北部、宜蘭及花蓮高溫約25至28度，中南部及臺東約28至31度；週六起受西南風影響，各地高溫回升至29至32度。低溫部分，今日至週六清晨北部及東部約22至24度，中南部約24至26度；周日起低溫略回升至24至26度。氣象署提醒，下週日臺東地區可能出現焚風，高溫有機會達36度。

（圖／氣象署）

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