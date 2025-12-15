豪雨釀意外！女神卡卡演唱會舞者跌落舞台 揮手大喊「停下來」全場緊張

記者林宜君／台北報導

女神卡卡日前在澳洲雪梨雅高體育場舉行巡演最終場時，因現場突降豪雨，舞台表面濕滑，導致一名舞者在演出途中不慎失足。（圖／翻攝自Lady Gaga IG）

女神卡卡（Lady Gaga）日前在澳洲雪梨雅高體育場（Accor Stadium）舉行「Mayhem Ball」巡演最終場時，因現場突降豪雨，舞台表面濕滑，導致一名舞者在演出途中不慎失足，從舞台邊緣跌落，演唱會一度緊急喊停。相關畫面隨後在網路流傳，引發粉絲關注。

女神卡卡演唱「Eden of Garden」期間，舞者在被雨水打濕的舞台上向前行進，其中一人突然腳步不穩、失去平衡跌下舞台。事故發生後，女神卡卡立刻上前查看狀況，並揮手大喊「停下來」，要求全場暫停演出，其他舞者與工作人員也迅速到位協助。

女神卡卡透過麥克風向觀眾表示「請等一下」，並親自下台關心舞者傷勢，確認對方狀況無礙。（圖／翻攝自Lady Gaga IG）

隨後，女神卡卡透過麥克風向觀眾表示「請等一下」，並親自下台關心舞者傷勢，確認對方狀況無礙。為了避免再發生意外，她決定暫停演出，讓團隊更換適合雨天的鞋子與調整舞台安全措施後，再繼續表演。所幸該名舞者並未受傷，演出短暫中斷後順利恢復，舞者也重新登台完成最後演出。事後，該名舞者在社群平台向關心的粉絲報平安，寫下「我沒事」，並表示「很開心能平安完成今年最後一場演出」，讓不少歌迷放下心中大石。

