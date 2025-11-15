豪雨釀災 環部助宜蘭災後環境復原

環境部表示，因鳳凰颱風與東北季風共伴效應影響，挾帶驚人雨勢日前造成宜蘭縣蘇澳鎮及周邊地區多處重大災情，環境部隨即調度鄰近之新北市及桃園市支援抓斗車、卡車、山貓及洗街車，協助宜蘭縣災後環境復原工作。截至十四日止累計支援抓斗車十台次、卡車二十台次、山貓二十台次、洗街車四台次，及支援人力七十八人次，並持續與宜蘭縣政府保持聯繫，視實際需求即時支援環境復原工作所需機具及人力。

環境部指出，除災後污水與積水能造成登革熱疫情外，也可能導致鉤端螺旋體、類鼻疽等傳染病，這些疾病多透過接觸受污染的水體或土壤傳播。因此，風雨過後清理家園，要加強落實個人衛生防護！在環境復原初期，清理時應等待積水退去並確認供水供電系統安全後，再進行清掃，也要留意居家結構損壞或家具傾倒，防範物品掉落與滑倒等意外。清理過程可穿著膠鞋或雨鞋、配戴手套與口罩，避免自身或身上的傷口直接接觸污水及淤泥。

環境部表示，一一四年度補助各縣市新臺幣四六八八萬元，採購天災後環境復原所需之藥品、機具等，建立全國環保機關物資雲端平台，以利即時靈活調度物資供受災縣市使用。本次風災後，環境部立即函文提醒各地方環保局，加強受災地區環境巡檢、孳生源清除（積水容器）及溝渠清疏等工作，並於風災衍生廢棄物清除完成後，儘速進行環境清潔及消毒工作，以降低登革熱疫情傳播風險，防杜環境衛生問題發生。並宣導民眾災後使用漂白水進行環境消毒事宜。