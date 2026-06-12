豪雨釀災！ 苗61線坍方巨石斷電桿 全線封閉

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苗栗縣大湖鄉通往泰安的重要道路苗61線，12日清晨因連日豪雨引發土石坍方。（圖／東森新聞）





苗栗縣大湖鄉通往泰安的重要道路苗61線，12日清晨因連日豪雨引發土石坍方，大量巨石與泥沙傾瀉而下，不僅砸斷電線桿及電纜，更直接掩埋雙向車道，造成交通中斷。鄉公所獲報後緊急派遣機具搶修，不過由於崩塌點屬於順向坡地形，相關單位也提醒民眾暫時改道通行。

豪雨引發坍方

大片山壁崩落裸露，巨石與泥沙覆蓋整條道路，原本的雙向車道幾乎看不出輪廓，交通被迫全面中斷。現場出動2台怪手進行開挖，在大量堆積的土石中持續清除，希望盡快搶通道路。大湖鄉公所建設課長羅凱騰指出，崩塌面積初估約10至15平方公尺。由於該路段位於山區，長年以來只要雨勢較大，就經常發生落石崩落及土石坍方情形。

道路全面中斷

發生坍方的地點位於苗61線2.9公里處香林段，是往返大湖與泰安的重要聯外道路。近期連日豪大雨導致山區土石鬆動，12日清晨6點多發生大規模坍方，同時造成電桿倒塌，電線桿及電纜遭扯斷。現場落石範圍約15公尺長、3公尺高，雙向車道完全遭到阻斷。所幸事發當下並無車輛及人員經過，未傳出傷亡。

籲改走苗62線

警方獲報後迅速到場，在現場擺放交通錐及爆閃燈進行管制。鄉公所也同步派員搶修，希望盡快恢復交通。不過公所與警方提醒，坍方地點屬於順向坡，若山區持續降雨，不排除再度發生崩落，呼籲民眾暫時改走苗62線，以維護行車安全。

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