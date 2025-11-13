豪雨釀災！蘇澳鎮長籲中央成立募款專戶 季連成：有信心明天完成清運復原

中央災害應變中心總協調官季連成前往蘇澳，協調救災。蘇澳鎮公所臉書



鳳凰颱風快閃登陸台灣20分鐘後就崩潰消散，但其外圍環流仍讓台灣東半部地區釀成災情，尤其在宜蘭的蘇澳鎮前天（11／11）晚間的超大豪雨，讓蘇澳鎮淹水嚴重，宛如電影《明天過後》場景，昨天（11／12）開始中央災害應變中心也前進協助救災，總協調官季連成今天表示，有信心在明天（11／14）入夜前完成清運復原工作。

季連成今天（11／13）下午到蘇澳主持災後復原工作會議，代理縣長林茂盛、鎮長李明哲、中央部會官員都出席。從花蓮光復救災到蘇澳救災，季連成說，以他救災經驗來看，這次蘇澳水災，宜蘭縣政府、蘇澳鎮公所及國軍整合性比花蓮好，讓他相當欽佩，有信心在明天入夜前完成清運復原工作。

李明哲則為災民發聲，表示這15年來2次大水重創蘇澳，上一次是梅姬颱風，許多鎮民的家當被毀2次，期盼除了政府災害補助，請中央與縣府協助成立募款專戶，讓各界善款挹注蘇澳。對此，季連成指示縣府研議，至於蘇澳鎮受災補助方案，現由政務委員陳金德統籌規劃，預計下週一公布。

林茂盛說，蘇澳鎮停電部分已於今天中午前順利恢復送電；供水已於昨天下午順利送水，僅剩中華電信的部分因機房泡水尚需修復、會持續追蹤。廢棄物清運，縣府環保局協調各鄉鎮清潔隊協派機具清運；警局則針對阻礙救災之泡水車，將拖吊至鎮立泳池空地，以利騰出救災車輛進出之交通動線。

陸軍第三作戰區副指揮官孔乃德表示，截至今天下午，國軍總計投入925人。機具部分，化學兵6輛清消車、48部個人清消器；工兵有12輛傾瀉車、2輛大山貓、4輛小山貓、13部抓斗車、4部照明尾燈。根據軍方盤點，蘇澳鎮目前等待清理家園戶數有1229戶，以1戶配置3位國軍人力，13日入夜預估能完成65％復原進度。

