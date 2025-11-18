豪雨釀災！雙溪驚現20噸落石 102線封路預計今晚搶通

即時中心／温芸萱報導

受連日豪雨影響，新北市雙溪區102線今（18）日上午傳出落石，現場約8顆完整巨石及零散碎石，總重20至30噸，道路雙向封閉。雙溪區公所已出動3台怪手、4輛卡車及人員清運，預計今晚搶通。區長劉盈良呼籲用路人改走北37線或搭乘火車往返瑞芳、雙溪，並提醒近期山區道路落石風險高，行車務必小心。

受連日豪雨影響，新北市雙溪區102線22.5公里處今上午傳出大規模落石，現場約8顆完整巨石及零散碎石，估計總重量達20至30噸，造成道路雙向封閉。預計清理作業將於今晚完成，恢復通車。

現場約8顆完整巨石及零散碎石，估計總重量達20至30噸。（圖／民視新聞翻攝）

雙溪區長劉盈良表示，上午7時30分接獲瑞芳警分局通報後，立即派員前往勘查，確認現場落石規模龐大。劉盈良指出，公所隨即調度廠商進場處理，截至上午10時，已出動3台怪手、4輛卡車及多名人員，先將巨石破碎，再逐步清運，以加快搶通進度。

落石規模龐大，已出動3台怪手、4輛卡車。（圖／民視新聞翻攝）

由於道路雙向封閉，劉盈良呼籲用路民眾改走北37線（侯牡公路），或搭乘火車往返瑞芳與雙溪，避免行車受阻。他也提醒，近期降雨頻繁，邊坡落石風險高，行經山區道路應提高警覺，注意行車安全。

