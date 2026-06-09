豪雨釀設備故障！台中梧棲815戶停電 視線不良台電急搶修

[Newtalk新聞] 有關外界持續討論高市某國小A師校事會議處置案，高雄市教育局長吳立森今（10）日表示，教育局的立場以保護老師為前提，接獲當事老師多次提及自殺意圖，並且近期多次就醫，依醫療團隊評估，已達必需即刻採取保護人身安全的醫療保護，依自殺防治的程序，採取必要的醫療協助。教育局深知醫療救護團隊已積極救護的立場以保護老師，是一個困難的決定。 教育局強調，若不提供醫療專業協助，有傷及個人人身安全，都不是大家所樂見。教育局的立場重申，教育局支持老師應受到最好的照顧，並應尊重醫療團隊的專業判斷。 據了解，4月29日當事者已在教師產業工會陪同下，到局研商借調事宜，並規劃於8月1日借調離校，目前當事人正請假中。A老師所涉案件，本局評估應非屬校事會議態樣，教育局已要求學校將當事人案件移送教育局處理，教育局已接手依相關法令規範予以釐清處理，以維護老師權益。 本案學校係依照校事會議舊制處理，所衍生不必要進入校事會議的爭議。6月5日高雄市已公布校事會議改革方案，應在校事會議前建立親師生調處機制，以解決冗長的校事會議與濫訴等問題，就是要解決此類樣態的問題，並保障教師權益。後續教育局會要求高雄市所有學

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