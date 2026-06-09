豪雨釀設備故障！台中梧棲815戶停電 視線不良台電急搶修
記者高珞曦／綜合報導
滯留鋒面強降雨陸續在各地造成災情，台中市梧棲區9日晚間6時55分發生大雨導致台電設備故障事件，停電波及中正路、信義街、文雅街、台灣大道八段、民和路一段等一帶815戶，由於現場下大雨視線不良，直到當晚10時40分才全數復電。
台電表示，9日晚間6時55分因大雨導致台電設備故障，造成台中市梧棲區中正路、信義街、文雅街、台灣大道八段、民和路一段等一帶815戶停電，台電人員於第一時間前往現場搶修，並於當晚8時25分隔離故障區間後復電809戶，剩餘6戶直到當晚10時40分才全數復電。
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