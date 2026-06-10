豪雨釀龜山張厝土石崩落 陳雅倫急會勘促搶修
受連日豪雨影響，桃園市龜山區新嶺里張厝地區今（10）日發生邊坡土石崩落，崩落土石阻塞河道，造成水位升高，威脅下游民宅安全，現場倒塌樹木也壓毀台電電線，引發公共安全疑慮。新嶺里里長陳文慶第一時間發現災情後與桃園市議員陳雅倫趕抵現場勘查，並協調相關單位啟動緊急處置。
陳雅倫獲悉後，立即前往張厝地區了解災情。現場可見邊坡土石滑落後堆積於河道內，影響排水斷面，若後續雨勢持續，恐進一步造成水位高漲及下游民宅受災風險。另有樹木倒塌壓毀台電線路，除影響周邊供電，也可能衍生漏電、斷線等公共安全問題。
針對現場狀況，陳雅倫第一時間聯繫桃園市政府水務局、龜山區公所及台灣電力公司等單位，要求立即啟動緊急應變程序，優先處理土石清除、河道疏通及電力設備修復，務必在最短時間內排除危險因子，降低災情對居民生活與安全造成的影響。
陳雅倫表示，此次災情能夠快速通報並展開處置，關鍵在於陳文慶第一時間察覺異狀並精準反映，讓市府相關單位得以及早介入。她也提醒，近期正值汛期，山區及邊坡地帶經連日降雨後，土壤含水量升高，容易發生土石鬆動、坍方或落石情形，民眾應避免靠近危險區域，並隨時留意中央氣象署及市府發布的防災資訊。
陳雅倫強調，民眾生命財產安全刻不容緩，除要求相關單位儘速完成搶修外，也已要求市府水務局等相關局處針對張厝地區周邊排水設施、河道通洪能力及邊坡穩固性進行全面檢視，從源頭降低類似災情再次發生的風險。她將持續追蹤後續清理及復原進度，確保居民居家安全無虞。
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