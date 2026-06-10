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中部中心／綜合報導

連日大雨，造成多處農田淹水，農民心情真的七上八下！雲林土庫芹菜農，已經緊急出動抽水機排水，不過預估損失還是會超過一半，玉米田的玉米也幾乎倒地，但農民也只能定期巡視、及時排水。而苗栗銅鑼國小附近，有水溝水溢到杭菊田，園區人員擔心，杭菊根部泡水會病變、腐爛；公館鄉的紅棗農則說，如果雨繼續下，後期成熟的果實很可能會裂開，無法收成。

抽水機，抽呀抽，但是這些水，怎麼樣就是抽不完，這是在雲林土庫鎮一處芹菜田，只見田裡走道，像條小河，都是積水，難走就算了，菜農最怕的就是，這批再過2周就可以收成的芹菜，會通通泡湯。

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豪雨重創農作物！玉米倒地、水淹杭菊 紅棗恐裂開無法收成

雲林土庫芹菜田積水難排 農民憂兩週後收成恐泡湯全毀（圖／民視新聞）





目前只能緊急抽水、排水搶救芹菜，不過目前菜農預估，還是會損失一半心血，另外同樣在土庫，還有一處玉米田，也出現抽水畫面

生長中的玉米倒下，不但會影響後續生長，最嚴重可能整株死亡，現在玉米農只能盡快排水，減少損害。





豪雨重創農作物！玉米倒地、水淹杭菊 紅棗恐裂開無法收成

豪雨重創農作物! 玉米倒地.水淹杭菊 紅棗恐裂開無法收成（圖／民視新聞）





農作物泡水畫面，也出現在苗栗，銅鑼國小周邊一處杭菊田，瞬間豪雨，造成附近水溝的水來不及排出，直接溢到園區內，園區人員表示，杭菊根部有沒有腐爛，要在天晴後看葉片有沒有枯黃才能知道，

但心情七上八下的，還有苗栗公館鄉的棗農，棗農表示今年結果率和去年差不多，不過現在果實大小還在中期，如果到7月還是有下雨，這些紅棗們恐怕也難逃一劫。

原文出處：豪雨重創農作物！玉米倒地、水淹杭菊 紅棗恐裂開無法收成

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