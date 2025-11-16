豪雨「殺」風景！ 吊桿砸凹燒烤店 「賞彩繪屋座位區」遭毀

基隆市 / 綜合報導

基隆市正濱漁港彩繪屋，是吸引許多遊客到訪的打卡聖地！但觀景平台旁有一間燒烤店，日前被巨大的吊桿砸中，導致屋頂凹陷窗框變形，讓原本可以觀賞彩繪屋的內用區，暫時無法使用，業者只能做外帶生意。據了解，疑似是吊桿年久失修，加上之前連日豪大雨，導致基座鬆動，才會瞬間傾斜倒下。

一根吊桿傾倒砸中彩繪鐵皮屋，屋頂被重壓塌陷窗框扭曲變形，民眾都會站在一旁的觀景台，遠眺對面的打卡景點，正濱漁港彩繪屋，店員VS.記者說：「本來是往上，然後這邊整個桌子起來，(就可以看到彩繪屋這樣子)，對，這邊原本一整個都是空的，然後就可以直接看過去。」

房屋結構被破壞，原本在這的燒烤店，只能改做外帶生意，為了安全起見，觀景平台上多了一條殺風景的封鎖線，遊客VS.記者說：「(圍這樣有效果嗎)，應該是多多少少有啦，(安全措施做這樣夠嗎)，好像有點不太夠。」

倒下的是設置在港邊，要讓漁船使用的吊桿，疑似因為年久失修，加上日前豪雨不斷，導致基座鬆動，前幾天深夜瞬間傾斜倒塌，好險倒下時沒造成人員受傷，遊客說：「因為它只是稍微用繩索固定，有時候現在東北季風，那麼強烈在吹的話，我覺得隨時還是有可能，會有斷裂的危險。」店家說：「應該是還在想要怎麼修，因為它太老了。」

許多遊客趁著假日，來到正濱漁港拍美照，目前倒下的吊桿暫時被扶正，不過受損的鐵皮屋，還需要時間修復，業者希望能趕快處理善後，恢復正常營業。

