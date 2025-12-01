豪雨、洪水重創4國奪千命 斯里蘭卡、印尼慘 400萬人受災
東南亞接連遭到熱帶氣旋襲擊，引發大規模降雨，泰國、馬來西亞、印尼還有斯里蘭卡都受災慘重，死亡人數已突破千人，數百人失蹤，受災人數超過400萬人。斯里蘭卡更是遭逢20年來最大水患，許多民宅被淹到只剩屋頂，產茶重鎮也發生山崩土石流，斯里蘭卡官員表示，至少有340人喪生。
將受困孩童抱到船上，還有民眾奮力的爬上船，斯里蘭卡首都可倫坡郊區民宅商店，被淹到只剩屋頂，居民得划船逃生。
斯里蘭卡居民：「雨下了三天沒停過，我們有聽到洪水警報，但沒想到水位會這麼高。」
有民眾受困無法外出，只能依賴救難人員垂降物資，斯里蘭卡產茶重鎮哈頓鎮，先前豪雨造成山崩，大片土石傾瀉而下掩埋馬路，還有倒塌的電線桿以及因地層滑動，龜裂的馬路看來更加驚險，當局只能腳步清空土石。
斯里蘭卡總統迪桑納亞克：「我們正面臨史上最大，最具挑戰性的自然災害，我們正在進行我國史上，最艱難的救援行動。」
斯里蘭卡當局宣布進入全國緊急狀態，陸海空三軍全面投入救災，受到氣旋迪特瓦影響，遭遇20年來最嚴重天災，死傷人數不斷攀升，影響超過130萬人，就連大象也受困水中，難以找到食物。
印尼蘇門答臘島，民眾小心翼翼抓緊繩索，穿越用樹幹搭乘的便橋，滾滾洪水挾帶大塊土石衝進民宅，讓居民只能冒險求生。印尼居民：「水就這樣沖進房子，我們很害怕。」
日本朝日新聞報導，也有約十名的日本人在印蘇門答臘亞齊省受困，由當地多是雨林，加上道路中斷，印尼當局派出直升機運送物資，強烈風暴侵襲，引發大規模降雨，這場天災讓泰國、印尼、馬來西亞和斯里蘭卡災情慘重，受災人數超過400萬人，包括巴基斯坦、日本在內，國際社會也緊急動員提供援助，希望幫當地民眾一塊度過難關。
