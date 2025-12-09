豪飲18瓶啤酒！酒駕「阿法」撞死醫大生 洗車工喊：因害怕而肇逃

記者林意筑／台中報導

台中西屯區今（2025）年3月時驚傳死亡車禍！23歲吳男與朋友飲酒狂歡後，無照駕駛「阿法」行經黎明、凱旋路口時高速闖紅燈，直接撞死正在外送打工的22歲陳姓醫大生，吳男肇事後還肇逃躲回家，1小時後才現身警局投案。台中地院國民法庭昨（9）日審理，吳男坦承和朋友唱歌狂歡時喝了18瓶啤酒，開車上路看到人已經來不及煞車，肇事後一度下車查看，但因害怕而肇逃，並向陳父表達和解意願。

擔任洗車工的吳男酒後無照駕駛「阿法」肇事。（圖／翻攝畫面）

回顧整起事件，今年3月8日凌晨3時許，擔任洗車工的吳男與朋友飲酒狂歡後，無照駕駛高檔商旅車「阿法」沿黎明路三段行駛，行經凱旋路口時高速闖紅燈，撞死騎機車打工外送的陳姓醫大生。吳男肇事後立即躲回家中，直到清晨5點多才到警局投案，並供稱因酒駕心虛而逃，當下酒測值達0.37毫克，遭台中地檢依肇逃、酒駕致死、公共危險向法院聲押獲准。

陳姓醫學生遭酒駕的吳男撞死。（圖／翻攝畫面）

事後吳男被起底，發現他不光有3次無照駕車紀錄，還有多次傷害及妨害秩序前科。死者父親更出面痛斥吳男是「殺人凶手」，更質疑「為何酒駕案件這麼多，一再發生，卻沒有辦法遏止下來？」

死者父親痛斥吳男是「殺人凶手」。（圖／翻攝畫面）

台中地院國民法庭審理時，吳男透過辯護律師表示，此此件悲劇不是預謀，也不是對人的惡意，而是一連串錯誤的決定導致，吳男已決定面對自己的犯行，審判不是悲劇的終點，而是他懺悔的起點，請求國民法庭適當量刑，並當庭向陳男父親表達和解意願。

