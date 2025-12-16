豬事問AI 電眼判別分娩、瘦肉率

豬隻的瘦肉率以往仰賴各畜牧場的飼養祕訣，未來靠影像就能提早看出，讓飼主及早換飼料配方。（本報資料照片）

養豬成本愈來愈高、人力愈來愈難補足，雲林科技大學、屏東科技大學等大學相關科系及資訊業者，以大數據和AI整合，可辨識瘦弱小豬、母豬是否快生產、判斷肥瘦肉比例，未來只要坐在辦公室看影像等電腦通知去查看，不需要24小時巡場和警戒，也可提早調整飼料配方。

數位發展部補助雲科大執行「AI人才培育與智慧畜牧示範推動計畫」以因應少子化、缺工挑戰，16日在斗六市三好酒店發表成果。

屏科大、屏東大學、東華大學、宜蘭大學等教授共同研發一套用影像辨識豬隻瘦肉率技術，方法是透過攝影拍攝豬隻，再用程式計算豬隻側面的面積，反推體重和瘦肉率，飼主可及早調整飼料配方，肉品市場拍賣時也不再需靠經驗辨識。

「全天候畜牧AI管理平台」可以提供母豬分娩預警，方法是透過攝影機捕捉母豬異常躺臥、起身、坐臥、趴著等分娩前行為，偵測蜷臥、厭食等前兆，在母豬生產前3、4小時就提供預警，避免錯失分娩時間而造成死胎。

此外，小豬蜷縮、擠堆、翻肚睡、追逐等異常行為，AI分析後也會發布警訊，提高小豬存活率。

一家大型畜牧場試用後發現，小豬存活率提升約5％、分娩損耗改善率逾90％，還可減少20％巡視工時。

雲科大校長張傳育指出，這幾項AI技術都已研發多年，主要是運用電腦視覺與大數據，多項技術都在牧場實證過，希望能讓更多養豬業者知道AI科技可協助降低人工來提高產能。