豬仔最終站「KK園區」主謀佘智江慘了！遭控詐騙賺12.6兆 今引渡回中國

國際中心／綜合報導

臭名昭彰的「KK園區」位於緬甸克倫邦苗瓦迪，幕後主謀之一為中國籍佘智江（She Zhijiang）2022年8月在泰國曼谷落網，並遭指控他經營200多個非法線上賭場、涉案金額高達12兆6300億泰銖（約同額新台幣），經過3年多纏訟，泰國法院通過引渡佘智江回中國的命令，並於今（12）日在泰國警方的押送下抵達曼谷機場引渡回中國。

據了解，現年43歲的佘智江，2017年時獲得柬埔寨國籍，並將名字改為佘凱倫，同時在緬甸克倫邦苗瓦迪地區與當地的軍事組織「克倫武裝」合作，共同打造「水溝谷亞太新城經濟特區」，即是「KK園區」前身。

佘智江在緬甸克倫邦苗瓦迪地區打造「水溝谷亞太新城經濟特區」，即是「KK園區」前身。（圖／泰國皇家警察中央調查局提供）

2021年5月時，國際刑警組織指出，佘智江在2018年時曾與黑幫組織經營線上賭博平台及網路詐騙，不法所得高達1.5億元人民幣，且全數金額已被轉至境外，並針對佘智江發布「紅色通緝令」，2022年8月泰國警方依國際通緝令逮捕佘智江。

去年5月，泰國刑事法院裁定將佘智江引渡回中國，但他的律師團以引渡令違反憲法為由提出上訴。泰國憲法法院已在今年10月裁定引渡令合法，對此法院維持將佘智江引渡回中國的命令，要求在裁決生效日起90天內，將佘智江引渡至中國。

