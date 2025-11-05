豬價難料！15天停拍增近39萬頭豬 豬農：期待又怕受傷害

豬肉禁運、禁宰即將解禁，豬價走勢備受關注，嘉義縣養豬協會前理事長林志達指15天豬肉停拍，等於市場多了將近37萬到39萬頭豬，恢復拍賣後，加上原本每天固定出的量，平均各肉品市場會多出15％左右的豬隻頭數，目前無法預知開市後的豬價行情，讓豬農對市場行情是既期待又怕受傷害。

黃姓豬肉攤表示，政府禁宰溫體豬將解禁，開市後才能知道市場的反應，現在最擔心的是消費者信心，呼籲政府應強化宣導，讓民眾了解合法屠宰場出品的豬肉經過檢驗，食用安全無虞。

廣告 廣告

蔡姓攤商則說，政府說要補助3萬元，但攤位有大有小，租金、人事成本不同，齊頭式平等不公平。

林志達說，這次台中養豬場爆豬瘟事件，整個相關產業鏈包括養豬、豬肉攤、小吃業等加起來，虧損將近5、60億元，影響層面巨大，雖中央開記者會宣布6日12點恢復活豬運載，7日恢復拍賣、屠宰、屠體運輸，至今還沒接到正式公告文書，不過豬農已經準備好了，希望能盡快恢復正常。

林志達說，這段日子很多小豬農是蠟燭兩頭燒，員工薪水要發，票期又到，加上有些飼料廠商對疫情有顧慮，以前買進飼料可以晚一、兩天再付款，現要預付訂金，又要考慮豬隻多養15天，長大又變胖，一旦超過規格豬的體重，屆時拍賣價格直直落，恐不敷成本，「大家都過得很辛苦」。

林志達說，現在看起來疫情是守住了，養豬業對台灣的防疫控管、產業自律等機制還是很有信心，但廚餘畢竟是百病之源，嘉義縣雖禁廚餘養豬了，仍有其他縣市未禁，依舊存在高度風險。

更多中時新聞網報導

MLB》山本扮救世主 G6強碰高斯曼

〈滯留鋒〉口誤「謝霆鋒」潘宇謙勤練中文

化外之醫 登澳洲公視SBS首部台劇