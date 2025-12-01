豬八戒娶親！ 新人婚禮大玩創意 神還原西遊記角色

高雄市 / 綜合報導

豬八戒終於成功娶得美嬌娘了嗎？高雄市昨（30）日有一場婚禮，新人大玩創意，讓新郎神還原西遊記中的「豬八戒」，一進場立刻吸引所有賓客的目光，畫面曝光，網友們也大讚是全台灣第一名，還有人笑稱新郎露得比新娘還多，對此，新娘也現身大方表示，這個裝扮是自己主動要求的。

新郎新娘牽著手，洋溢著幸福笑容，婚禮上深情獻唱，不過新郎這打扮，怎麼這麼眼熟，原來是天蓬元帥偷跑下凡來娶親，新娘穿著禮服美若天仙，但一旁的豬八戒，啊不是是新郎，怎麼好像更搶眼。

廣告 廣告

肥厚大耳加上圓滾滾的肚子，神還原西遊記中的豬八戒，一身勁裝震撼登場，讓親友們通通笑翻，當事新娘說：「其實是我主動要求的，因為我覺得這樣很逗趣啊，就是跟一般的婚禮會不太一樣。」打趣笑稱新郎露得比自己還多，一進場紅毯被擠得水洩不通，還有不少賓客忍不住，伸手在新郎官的肚子上偷摸一把，大讚這是最有趣的婚禮。

記者VS.新郎簡先生說：「(把新娘擺在一邊，找你拍照)，差不多是這樣，沒有因為新娘有去換裝啦。」影片在網路上曝光，瞬間吸引上千人按讚分享，有網友表示新郎超可愛太有梗了，也有人大讚是全台灣第一名，還有人打趣表示，新娘是不是住在高家莊，而被問到家長能不能接受創意進場，他們這麼說。

新郎簡先生說：「他們想要阻止也來不及了。」民眾說：「我覺得要是兩個人都可以接受的話，這樣就好玩，好笑。」這對可愛的小夫妻，不只婚禮大展創意，就連婚紗照也留下搞笑瞬間。

豬八戒大膽偷襲新娘，不過不用怕，人家也不是省油的燈，立刻祭出鹹豬手回擊，幸福瞬間在新人的巧思之下，又增添不少笑聲，新郎簡先生說：「更別說，我今天還犧牲色相。」單膝跪地真情喊話，不只新娘感動落淚，賓客也紛紛恭喜八戒，這次終於不是娶到孫悟空，而是成功抱得美嬌娘。

原始連結







更多華視新聞報導

顛覆創意！ 餐飲業掀翻轉風 「翻轉珍奶」問世掀熱議

砸648萬辦集團婚禮送大電視 花縣府駁綁樁

林逸欣婚禮小物精油膏暴紅 詐騙集團伺機出手

