豬哥亮「會叫」！《高雄有顆藍寶石》2025金馬影展世界首映「豬哥亮喪禮就像在送蔣經國蔣中正一樣」？
【文 / 雀雀】台灣國寶級紀錄片導演楊力州新作《高雄有顆藍寶石》於2025金馬影展世界首映，電影從1975年蔣中正過世、台灣人上街送行的嚴肅新聞紀錄畫面，對照著豬哥亮的生猛崛起，帶領觀眾感受到一場歡樂的台灣歌廳秀之旅。豬哥亮大兒子謝順福看完《高雄有顆藍寶石》淚灑戲院，豪邁說道：「當初我爸爸送葬時，有這麼多人來板橋送他，就像是在送蔣經國蔣中正一樣！當時大家的感情跟眼神都充滿不捨，我當他大兒子，真的感到非常驕傲。」
謝順福透露，答應拍攝與在《高雄有顆藍寶石》受訪，其實是有擲筊問豬哥亮。導演楊力州則是為了拍片而當好學生，乖乖把72集的豬哥亮歌廳秀錄影帶都看完。而最後導演也利用豬哥亮的AI聲音，讓他自己在《高雄有顆藍寶石》當說書人，謝順福笑說這件事很合理：「因為豬哥亮『會哀』（Ai：台語「會叫」的諧音）！」
不只使用豬哥亮的AI聲音，楊力州導演透露自己也花了半年時間「養出AI豬哥亮」，餵各種豬哥亮資料給電腦並常常和AI豬哥亮聊天：「然後它就會用第一人稱的豬哥亮大哥來回應我」。該紀錄片記錄了七、八○年代到豬哥亮等秀場藝人的風光，一直到如今就地重遊，電影裡粉絲的回憶更是片中的精華亮點。「我們發現這段娛樂歷史，其實一直存在在台灣某世代觀眾的開懷大笑記憶裡面，成為當時高壓政治、經濟壓力之外，能讓大家得到開心的事」
而片中除了豬哥亮長子謝順福，還有黃西田、邵大倫也都有受訪。談到過去的歌廳秀回憶，黃西田表示，錄影帶出來之後歌廳秀即沒落，之後才進入西餐廳的秀場時代，他笑說當時和余天為了工作，甚至住在藍寶石歌廳內：「我和余天就住在地下室，我睡上舖、他睡下舖。」而當時余天與妻子李亞萍根本還不認識。
紀錄片中並揭露了豬哥亮的經典「馬桶蓋髮型」來自理髮師余師到英國上補習班後的靈感，是把當時披頭四髮型移到豬哥亮身上。黃西田提到說：「因為豬哥亮抬頭紋很多，瀏海遮起來就變成他的招牌模樣。我還記得豬哥亮出國深造期間，有一次我在車站上被他叫住，我才發現自己沒有認出他，因為他把頭髮梳到後面去了！」
高雄流行音樂中心執行長丁度嵐找上楊力州來拍《高雄有顆藍寶石》，是因為信任導演能夠 hold 住這些老藝人、戲精，而果然電影問到拍到不少令人拍案叫絕的影片，令人驚喜。楊力州則感性表示：「這次拍片，我得到很大的創作自由，比較可惜的地方是自己想要把黑道畫面拍進紀錄片中，素材也找了，但基於不少藝人避諱談論、或者是相關人士尚且還在世，不該為了拍片而造成更多傷害，就沒有收納在電影裡，素材先待在資料庫就好。」
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
舒淇自爆「一直想生孩子但沒如願」！淚揭多年未育真相：是恐懼的延續
47歲的舒淇近日接受訪問時，再度提到生育話題。她說自己從小其實沒有特別嚮往婚姻，也不太相信「專一」，但「想不想要小孩」這題，她坦然回應：「一直都想，只是一直沒有如願。」她曾透露，外界以為她是選擇丁克，其實並非如此，而是因為原生家庭不幸福，「從小被打到大」，害怕自己會複製父母的教育方式，把痛苦延續到下一代。這種「想生卻不敢生」的矛盾，比「不想生」更真實，也讓不少女性感到共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
常被拱跟安心亞在一起！阿Ken吐真心話認「太難了」 鬆口關鍵原因
47歲男星阿Ken（林暐恆）擁有流利的口條，除了主持節目、參與眾多戲劇演出之外，還斜槓導演身分，能力備受肯定。近日，阿Ken登上陶晶瑩的網路節目時，也被問到跟女星安心亞的感情話題，他鬆吐真心話表示「真的太難了」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
塑料兄弟情！館長「被問1事」翻臉開噴汪小菲、蔡董 音檔曝光
網紅館長（陳之漢）近日遭到昔日戰友「大師兄」李慶元與成吉思汗高階主管小偉的毀滅式爆料，踢爆館長不僅介入人家感情，還性騷擾男員工，要小偉傳私密照、甚至暗示要「三人行」，其中一段錄音還可以聽到，館長大罵旺旺集團董事長蔡衍明以及中國商人汪小菲，影片曝光後隨即引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
館長遭爆「逼員工拍鳥照」滿足館嫂慾望！ 律師：恐面臨5年刑罰
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導網紅館長近來爭議不斷，昔日元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉昨（14）日開直播爆料，指控館長因性功能不佳，逼迫小...FTNN新聞網 ・ 1 天前
修杰楷閃兵遭求刑「2年8個月」 賈靜雯人在中國…微博發文了
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導藝人閃兵案持續延燒中，新北地檢署繼6月第一波起訴28人後，今（14）日再起訴12人，包括修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖...FTNN新聞網 ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
遭「除名」F4 巡演！朱孝天個唱《大約在冬季》哽咽落淚
F4今年在五月天大巨蛋演唱會擔任嘉賓，久違多年再度合體，掀起歌迷回憶殺，原本即將再度重返歌壇，沒想到籌畫過程中，朱孝天頻頻在直播中暴雷，遭唱片公司除名，最終將以三缺一形式亮相，他昨(15日)舉辦個人演唱會時，唱到齊秦成名曲《大約在冬季》，竟然唱到哽咽落淚。中時新聞網 ・ 6 小時前
薔薔拿下可以色色獎！ 走鐘獎台上嗆中指通：我終於打敗你
第七屆走鐘獎15日登場，「可以色色獎」由薔薔（林嘉凌）拿下，她多年入圍該獎項，這次終於抱回獎項，上台後她笑說，自己還是會繼續拍下去：「我會繼續拍超級色的東西，中指通我終於打敗你了！」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
李珠珢疑遭緊貼伸鹹豬手！畫面曝光粉絲氣炸：超噁心
韓籍啦啦隊女神李珠珢15日現身東京巨蛋，替日韓交流賽應援，卻在離場時疑似遭到男粉絲騷擾。該男子為了自拍，伸手拍了李珠珢的肩膀，之後一路緊貼在她身後尾隨，引發大批粉絲強烈不滿。中天新聞網 ・ 4 小時前
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鄭麗文與柯文哲首度碰面！親口曝光藍白合重大進展
國民黨主席鄭麗文本月上任以來動向備受關注，包括與民眾黨之間在未來的競合關係如何也令人好奇。今（15）日民眾黨台北市議員張志豪舉行父親告別式，鄭麗文與民眾黨前主席柯文哲首度碰面。中天新聞網 ・ 1 天前
子瑜爆擊！童年洗澡照曝光 「五官等比例長大」：從小美到大
韓國人氣女團TWICE由娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢、彩瑛與子瑜組成，她們選在出道滿10年之際來台開唱，11月22日與23日連續兩天登上高雄世運主場館；而這也是子瑜出道以來首次回家鄉開唱，高雄熱情歡迎。子瑜的童年時期照片，也在她個人Instagram曝光，洗澡等照片，幾乎等比例放大的精緻五官，讓粉絲驚呼「從小美到大」。太報 ・ 1 天前
妻夫木聰來台像回家「差點忘記帶護照」喊話金馬每年邀請他
日本男星妻夫木聰今（16）日和導演大友啟史帶著新片《寶島》來到金馬影展，再次受邀來台，「很開心每次都有這樣的機會，來台灣交流非常溫暖，就算沒有作品也希望金馬每年都能邀請我來。」強調會特別空出檔期。此次他在片中飾演沖繩人，他笑說無論是台灣還是沖繩都有回家的感覺，「每次來都覺得親切，還差點忘記帶護照。」許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前
《我結》回憶殺！郭雪芙朝聖SJ演唱會 「希雪夫婦」再度合體
【緯來新聞網】南韓天團Super Junior在台北大巨蛋展開三天演唱會，首日演出驚喜亮點之一，莫過緯來新聞網 ・ 1 天前
向太突宣布改遺囑！破億家產「一毛都不給兒子」 高喊：沒人有資格躺平
向太陳嵐近日在直播中提到，正考慮調整遺囑內容，計畫將家族資產「直接留給第三代」，並跳過第二代子女向佐、向佑以及兒媳郭碧婷，強調這樣做是為了讓家族成員保持自立，不會因為坐擁龐大家產而選擇「躺平」。向太表示：「沒有任何人有資格躺平。既然要做到一視同仁，那就通通不給。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
米可白開戰鍾東錦！苗栗縣府「被迫表態」 再開嗆：動保蟑螂離我遠一點
長期維護毛小孩權益的藝人米可白近日發文評論苗栗「人人犬舍」繁殖犬遭虐事件，直言縣府態度冷漠，質疑官方處置過於輕描淡寫，表示要苗栗縣長鍾東錦出來面對，逼得苗栗縣府不得不出面表態，表示已經啟動調查，今（15）日米可白再次發文感謝大家幫忙發聲，她也不客氣發文，要動保蟑螂離她遠一點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
走鐘獎／趙小僑女兒紅毯爆哭「嚇到狂倒退」劉亮佐一把抱起塞懷裡
第七屆走鐘獎15日登場，紅毯從下午兩點展開，趙小僑擔任頒獎人，與丈夫劉亮佐、女兒典典寶寶一同走上紅毯。不過典典寶寶似乎是因為人太多有些害怕，才剛踏上紅毯就不斷後退，忍不住大哭了起來，爸爸劉亮佐只好一把抱住女兒，走向前接受訪問，典典寶寶也將頭埋進爸爸懷中。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前