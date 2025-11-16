豬哥亮「會叫」！《高雄有顆藍寶石》2025金馬影展世界首映「豬哥亮喪禮就像在送蔣經國蔣中正一樣」？

【文 / 雀雀】台灣國寶級紀錄片導演楊力州新作《高雄有顆藍寶石》於2025金馬影展世界首映，電影從1975年蔣中正過世、台灣人上街送行的嚴肅新聞紀錄畫面，對照著豬哥亮的生猛崛起，帶領觀眾感受到一場歡樂的台灣歌廳秀之旅。豬哥亮大兒子謝順福看完《高雄有顆藍寶石》淚灑戲院，豪邁說道：「當初我爸爸送葬時，有這麼多人來板橋送他，就像是在送蔣經國蔣中正一樣！當時大家的感情跟眼神都充滿不捨，我當他大兒子，真的感到非常驕傲。」

謝順福透露，答應拍攝與在《高雄有顆藍寶石》受訪，其實是有擲筊問豬哥亮。導演楊力州則是為了拍片而當好學生，乖乖把72集的豬哥亮歌廳秀錄影帶都看完。而最後導演也利用豬哥亮的AI聲音，讓他自己在《高雄有顆藍寶石》當說書人，謝順福笑說這件事很合理：「因為豬哥亮『會哀』（Ai：台語「會叫」的諧音）！」

不只使用豬哥亮的AI聲音，楊力州導演透露自己也花了半年時間「養出AI豬哥亮」，餵各種豬哥亮資料給電腦並常常和AI豬哥亮聊天：「然後它就會用第一人稱的豬哥亮大哥來回應我」。該紀錄片記錄了七、八○年代到豬哥亮等秀場藝人的風光，一直到如今就地重遊，電影裡粉絲的回憶更是片中的精華亮點。「我們發現這段娛樂歷史，其實一直存在在台灣某世代觀眾的開懷大笑記憶裡面，成為當時高壓政治、經濟壓力之外，能讓大家得到開心的事」

而片中除了豬哥亮長子謝順福，還有黃西田、邵大倫也都有受訪。談到過去的歌廳秀回憶，黃西田表示，錄影帶出來之後歌廳秀即沒落，之後才進入西餐廳的秀場時代，他笑說當時和余天為了工作，甚至住在藍寶石歌廳內：「我和余天就住在地下室，我睡上舖、他睡下舖。」而當時余天與妻子李亞萍根本還不認識。

紀錄片中並揭露了豬哥亮的經典「馬桶蓋髮型」來自理髮師余師到英國上補習班後的靈感，是把當時披頭四髮型移到豬哥亮身上。黃西田提到說：「因為豬哥亮抬頭紋很多，瀏海遮起來就變成他的招牌模樣。我還記得豬哥亮出國深造期間，有一次我在車站上被他叫住，我才發現自己沒有認出他，因為他把頭髮梳到後面去了！」

高雄流行音樂中心執行長丁度嵐找上楊力州來拍《高雄有顆藍寶石》，是因為信任導演能夠 hold 住這些老藝人、戲精，而果然電影問到拍到不少令人拍案叫絕的影片，令人驚喜。楊力州則感性表示：「這次拍片，我得到很大的創作自由，比較可惜的地方是自己想要把黑道畫面拍進紀錄片中，素材也找了，但基於不少藝人避諱談論、或者是相關人士尚且還在世，不該為了拍片而造成更多傷害，就沒有收納在電影裡，素材先待在資料庫就好。」

