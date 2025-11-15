豬哥亮「會叫」！《高雄有顆藍寶石》2025金馬影展世界首映「豬哥亮喪禮就像在送蔣經國蔣中正一樣」？
【文 / 雀雀】台灣國寶級紀錄片導演楊力州新作《高雄有顆藍寶石》於2025金馬影展世界首映，電影從1975年蔣中正過世、台灣人上街送行的嚴肅新聞紀錄畫面，對照著豬哥亮的生猛崛起，帶領觀眾感受到一場歡樂的台灣歌廳秀之旅。豬哥亮大兒子謝順福看完《高雄有顆藍寶石》淚灑戲院，豪邁說道：「當初我爸爸送葬時，有這麼多人來板橋送他，就像是在送蔣經國蔣中正一樣！當時大家的感情跟眼神都充滿不捨，我當他大兒子，真的感到非常驕傲。」
謝順福透露，答應拍攝與在《高雄有顆藍寶石》受訪，其實是有擲筊問豬哥亮。導演楊力州則是為了拍片而當好學生，乖乖把72集的豬哥亮歌廳秀錄影帶都看完。而最後導演也利用豬哥亮的AI聲音，讓他自己在《高雄有顆藍寶石》當說書人，謝順福笑說這件事很合理：「因為豬哥亮『會哀』（Ai：台語「會叫」的諧音）！」
不只使用豬哥亮的AI聲音，楊力州導演透露自己也花了半年時間「養出AI豬哥亮」，餵各種豬哥亮資料給電腦並常常和AI豬哥亮聊天：「然後它就會用第一人稱的豬哥亮大哥來回應我」。該紀錄片記錄了七、八○年代到豬哥亮等秀場藝人的風光，一直到如今就地重遊，電影裡粉絲的回憶更是片中的精華亮點。「我們發現這段娛樂歷史，其實一直存在在台灣某世代觀眾的開懷大笑記憶裡面，成為當時高壓政治、經濟壓力之外，能讓大家得到開心的事」
而片中除了豬哥亮長子謝順福，還有黃西田、邵大倫也都有受訪。談到過去的歌廳秀回憶，黃西田表示，錄影帶出來之後歌廳秀即沒落，之後才進入西餐廳的秀場時代，他笑說當時和余天為了工作，甚至住在藍寶石歌廳內：「我和余天就住在地下室，我睡上舖、他睡下舖。」而當時余天與妻子李亞萍根本還不認識。
紀錄片中並揭露了豬哥亮的經典「馬桶蓋髮型」來自理髮師余師到英國上補習班後的靈感，是把當時披頭四髮型移到豬哥亮身上。黃西田提到說：「因為豬哥亮抬頭紋很多，瀏海遮起來就變成他的招牌模樣。我還記得豬哥亮出國深造期間，有一次我在車站上被他叫住，我才發現自己沒有認出他，因為他把頭髮梳到後面去了！」
高雄流行音樂中心執行長丁度嵐找上楊力州來拍《高雄有顆藍寶石》，是因為信任導演能夠 hold 住這些老藝人、戲精，而果然電影問到拍到不少令人拍案叫絕的影片，令人驚喜。楊力州則感性表示：「這次拍片，我得到很大的創作自由，比較可惜的地方是自己想要把黑道畫面拍進紀錄片中，素材也找了，但基於不少藝人避諱談論、或者是相關人士尚且還在世，不該為了拍片而造成更多傷害，就沒有收納在電影裡，素材先待在資料庫就好。」
▶歡迎加入Yahoo奇摩電影戲劇粉絲團，接收更多Movie訊息！
其他人也在看
「豬哥亮」同意拍攝！《高雄有顆藍寶石》重現秀場風采
由楊力州執導的紀錄片《高雄有顆藍寶石》以擬真AI技術「復活」秀場天王豬哥亮，重現其70年代經典主持風采。15日楊力州、黃西田、邵大倫、豬哥亮兒子謝順福以及高雄流行音樂中心執行長丁度嵐皆出席金馬影展訪問活動，由於不少人都在敲碗《大尾鱸鰻3》，被問到有沒有機會透過AI拍攝續集？謝順福語帶保留表示，「這是一個秘密！」中時新聞網 ・ 17 小時前
薑母鴨吃錯恐成「增重陷阱」 營養師：掌握5招不發胖！
生活中心／林依蓉報導隨著天氣轉涼，薑母鴨成為民眾進補暖身的首選。然而，薑母鴨的總熱量往往因高湯、米酒、沾醬累積，恐輕鬆突破千大卡，民眾若未注意攝取份量，一不小心就會造成體重快速飆升。對此營養師李宜樺在臉書分享薑母鴨「5招不踩雷」吃法，教戰民眾如何享受美味又能兼顧健康。民視健康長照網 ・ 18 小時前
《滾草皮音樂市集》寵物派對 吸引上千人野餐
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】日本超人氣眼鏡品牌JINS於11/15至11/16（六、日）在臺南水交社互傳媒 ・ 10 小時前
網路號召台中集結組斬殺陳柏源行動處 盧秀燕：暴力絕不寬貸
網路社群「斬殺行動處」日前號召在台中市祥和街集結，組織「斬殺陳柏源行動處」。台中市長盧秀燕今天（14日）表示，在台中鬧事、暴力行為，絕不寬貸；昨天警方已經到天祥街等處會勘，也報請台中地檢署偵辦，相關情形檢警都有掌握。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
國民黨三顆太陽成形？黃暐瀚曝「關鍵2局面」：福禍相倚
2028總統大選，國民黨期盼能重返執政，但能否團結仍是未知數。媒體人黃暐瀚分析，國民黨內有三顆太陽，分別是立法院長韓國瑜、黨主席鄭麗文及台中市長盧秀燕，如果三顆太陽同心一致，力量自然集中；反之，若彼此競爭，恐被收拾大局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
眼科醫點名「4種眼外傷」恐害白內障！完全沒料到 尤其年輕人常中招
很多人以為白內障只會發生在年長者身上，但其實眼睛受到外傷也可能引發白內障！而且這種「外傷性白內障」不分年齡，連年輕人都可能中招。對此，眼科粘靖旻院長揭開四種最容易被忽略的眼外傷白內障成因，讓大家了解如何保護眼睛避免意外傷害！ 1、鈍挫傷造成的水晶體囊袋破裂：眼球遭受鈍器撞擊時，就像被重拳打中一樣，會產生強大的衝擊波傳遞到眼球內部！這種力量會導致水晶體的前囊或後囊破裂，讓原本密封的水晶體暴露在房水中。常見的原因包括球類運動撞擊、拳頭打鬥、交通事故等。最可怕的是，有些鈍挫傷造成的白內障可能在受傷後數天甚至數週才出現症狀，讓人防不勝防！ 2、穿透性外傷的直接破壞：當尖銳物體如鐵絲、玻璃碎片、金屬碎屑穿透眼球時，就像利刃直接切割水晶體一樣！這種直接的機械性損傷會立即造成水晶體囊袋撕裂，讓水晶體纖維散亂分佈，瞬間形成明顯的白內障。工地意外、居家修繕、園藝工作都是高危險情境！。 3、化學性灼傷的蛋白質變性：強酸、強鹼或其他化學物質濺入眼睛時，就像把水晶體放進化學反應爐一樣！這些化學物質會改變眼內環境的酸鹼值，破壞水晶體蛋白質的正常結構，導致蛋白質變性凝固形成白內障。清潔劑、漂白水、工業溶劑都是常見常春月刊 ・ 23 小時前
阿墨老師易經占卜生肖運勢大解密1117-1123
文/李昱墨 生肖鼠，卦象： 兌為澤 人見人愛，剛中柔外。整體來說有著不錯的運勢狀態，記得努力想要達到目標的過程 […]民眾日報 ・ 21 小時前
俄羅斯體操明星簽約德國俱樂部引爭議
德國一家俱樂部簽下了安吉麗娜‧梅爾尼科娃。這位俄羅斯明星運動員在賽場上閃耀，但也不乏爭議。烏克蘭方面指控她擁護俄軍行動，充當俄政府的政治工具。德國之聲 ・ 10 小時前
豬哥亮紀錄片AI復活 重現70年代秀場風采
由楊力州執導的紀錄片《高雄有顆藍寶石》以擬真AI技術「復活」秀場天王豬哥亮，重現其70年代經典主持風采。15日楊力州、黃西田、邵大倫、豬哥亮兒子謝順福以及出品人丁度嵐出席金馬影展活動，由於不少人都在敲碗《大尾鱸鰻3》，被問到有沒有機會透過AI拍攝續集？謝順福語帶保留表示，「這是一個祕密！」中時新聞網 ・ 5 小時前
台幣匯率被低估55%？ 遭指「台灣病」央行駁
《經濟學人》指控台幣匯率被低估55%，引發民眾對物價上漲、薪資趕不上通膨的擔憂！央行發表5點聲明反駁，強調匯率並非單一商品價格可衡量，與美國共同聲明不應操控匯率，並宣布未來將把匯率干預金額的公布頻率改為每季一次。民眾反映美妝保健品、麵包等進口商品價格明顯上漲，薪資漲幅追不上15%至20%的物價上漲幅度，專家提醒應持平常心看待匯率問題。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
12星座本周運勢〈11.16~11.22〉
【牡羊座】致勝技巧：擔當重任，一馬當先。【金牛座】致勝技巧：錘鍊自我，重燃信心。【雙子座】致勝技巧：挖掘興趣，培養同理心。【巨蟹座】致勝技巧：重組資源，整理團隊。【獅子座】致勝技巧：回顧自省，切忌急…科技紫微網 ・ 9 小時前
豬哥亮同意拍攝紀錄片！謝順福證實「問過爸爸」 曝《大尾鱸鰻3》可能性
紀錄片《高雄有顆藍寶石》11月15日在金馬影展放映，片中記錄了1970年代豬哥亮等秀場藝人的風光過往。豬哥亮長子謝順福與藝人黃西田、主持人邵大倫及導演楊力州一同出席了放映活動。謝順福更透露，這部紀錄片是爸爸親口答應允許拍攝的。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
男女都中！「1飲料」一週喝7次禿頭風險增3倍 醫教4招逃離雄性禿危機
最新研究顯示，每週超過7次含糖飲料攝取，可能使雄性禿風險增加3倍以上！醫師指出，雄性禿患者平均每週攝取高達4293毫升含糖飲料，明顯高於頭髮正常者的2513毫升，顯示含糖飲料與雄性禿之間存在著驚人的關聯性。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
胡錫進批高市早苗是「惡毒巫婆」 美駐日大使反譏：搞不清狀況
日本首相高市早苗日前在國會針對「台灣有事」發表的言論，不僅引發中日兩國之間嚴重的外交爭端，更將戰火延燒到美國，演變為一場由政客、外交官到官媒宣傳員參與的「口水戰」。中國官媒《環球時報》前總編輯胡錫進痛批高市是「惡毒的巫婆」，立即遭到美國駐日大使葛拉斯（George Glass）的反擊，反譏其「搞不清楚狀況」。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
長輩吃得慢、易嗆到小心！延緩退化「這樣顧營養」
【健康醫療網／編輯部整理】台灣已邁入超高齡社會，越來越多家庭面臨同樣的困擾：長輩吃得慢、容易嗆到、甚至必須依靠鼻胃管進食。國泰綜合醫院營養師賴秀怡指出，這些情況往往與口腔功能退化有關。口腔功能衰退會影響咀嚼、吞嚥與表情，若未及早發現，容易造成營養不良、體重下降、免疫力降低，甚至因吸入性肺炎反覆住院。 三道防線 維持長輩進食安全與尊嚴 為延緩口腔功能退化對健康的影響，進食照護可從「預防、發現、調整」三道防線著手。 第一防線：預防或延緩吞嚥困難 賴秀怡營養師建議，長輩每日進食量若少於平常的七成，或體重、小腿圍持續下降，就要懷疑營養不足。應定期量體重與小腿圍，及早發現問題。同時可透過「健口操」訓練臉頰與舌頭肌肉，改善唾液分泌、發音與吞嚥能力，延緩退化。 第二防線：早期發現與即時處理 若懷疑吞嚥困難，可使用「簡易自我評估表」觀察，如吃飯時食物常卡喉或容易咳嗽，即建議就醫評估。復健科醫師或語言治療師會依據國際 IDDSI 食物質地分級，調整飲食形態：從軟化、切碎到泥狀、增稠液體等，確保進食安全並維持營養。 賴秀怡營養師提醒，許多照護者擔心「吃泥狀食物會讓咀嚼功能退化」，其實質地調整的目的，是為了健康醫療網 ・ 21 小時前
濃煙從對面山頭可見！九份遊覽車驚傳火燒車 旅客全下車觀光幸無人傷
一台到新北九份載客的遊覽車今（15）日下午突然起火，火勢迅速蔓延，整台車陷入火海，冒出的濃煙在對面的山頭都能看到，所幸駕駛及時逃生，車上的遊客也都下車觀光、不在車上。消防隊將火撲滅後，懷疑起火原因是遊台視新聞網 ・ 14 小時前
6月以來首見 伊朗再扣押油輪
記者賴韋廷／綜合報導 《以色列時報》報導，1艘懸掛馬紹爾群島共和國旗油輪14日航經荷莫茲海峽時，突遭伊朗軍方攔截並強迫滯留領海；這是繼美國與以色列6月空襲伊朗青年日報 ・ 9 小時前
台中火車站7旬婦跌落月台遭列車輾過 幸運撿回一命
台中火車站第一月台今（15）日上午10時許驚傳旅客落軌意外，一名婦人不明原因從月台跌落至鐵軌，當時自強號進站時剎車不及撞上輾過，情況一度相當危急，事故發生後，消防人員迅速趕抵，經以器材協助脫困救出送醫，事故原因正調查釐清中。台中市消防局於10時32分接獲報案，指火車站第一月台有民眾跌落軌道，立即派遣自由時報 ・ 21 小時前
雲林跨年晚會盛況登場 超狂卡司七千發煙火迎新年
雲林跨年晚會虎尾盛況登場 超狂卡司六分鐘煙火迎新年 （觀傳媒雲林新聞）【記 […]觀傳媒 ・ 1 天前
Q3轉盈 426檔轉機股出頭天
第三季財報公告告一段落，在績優生受追捧之餘，也有不少虧轉盈的轉機股冒出頭來，經統計，今年第二季仍陷虧，但第三季靠著轉機，成功轉盈的個股多達426檔，指標股除了苦守寒窯多年的台塑四寶中的台化（1326）、台塑化（6505）、南亞（1303），因DRAM報價急漲而受惠的DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344），同為四大慘業成員的面板股群創（3481）、彩晶（6116）都透露出濃濃的轉機味。工商時報 ・ 1 天前