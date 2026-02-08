豬哥亮回來了！ 被AI還原重新登上綜藝節目

《民視第一發發發》透過最新 AI 技術，讓豬哥亮以全新形式重返螢光幕，成為除夕夜最令人驚喜的話題亮點。這場被形容為「曠世奇蹟」的 AI 秀，不只重現豬式幽默，也象徵民視在迎接馬年之際，正式邁向數位跨世代的新里程碑。

這段 AI 重現的訪談橋段，也讓曾與豬哥亮合作無數次的陳美鳳感觸良多。她表示，當熟悉的聲音與節奏再次出現在舞台上，過往的回憶瞬間湧現，既感動又溫暖。她也認為，能透過科技讓這位秀場傳奇再次被看見，不只是向經典致敬，更是一種文化的延續，也讓年輕世代有機會重新認識豬哥亮的魅力。她回憶，過去與豬哥亮同台時，舞台上總是笑聲不斷，滿滿即興的秀場哏，豬式幽默總能巧妙把光彩留給來賓，讓人至今難忘。

長年與豬哥亮搭檔主持的侯怡君，看到 AI 豬哥亮登場時，更是難掩感動。她分享，豬大哥一向不靠腳本、不走彩排，全憑臨場反應與快節奏即興發揮，主持人若反應不夠快，根本跟不上他的腦袋轉速。

阿翔則形容，這次的 AI 合作過程既溫馨又特別，雖然未曾真正與豬哥亮同台主持，但能透過這樣的方式「合作」，讓他有一種夢想被補上的感覺。對他而言，這不只是一段表演，更像是一場跨越時間的致敬。

首次參與這段橋段的籃籃，則以行動向偶像致敬。她特別打扮成豬哥亮的經典造型，戴上標誌性的「馬桶蓋」假髮登場，並在訪問過程中與 AI 豬哥亮一來一往鬥嘴互動，笑果十足。籃籃坦言，自己並未親身經歷豬哥亮最風光的秀場年代，為了這次主持，她事前做足功課，反覆觀看豬大哥過去的主持影片，也向許多前輩請益他的表演節奏與幽默方式，希望能在舞台上抓住那份熟悉的感覺，讓觀眾再次感受到豬哥亮的魅力。

透過 AI 科技，《民視第一發發發》不只是完成一次電視史上的大膽實驗，更讓經典以嶄新形式重返舞台。在除夕夜這個最適合團圓與回憶的時刻，豬哥亮的「現身」，成為跨世代觀眾共同擁有的一份感動與驚喜。