豬哥亮愛女爆出「爸爸還活著」！親揭「最新發展內幕」：的確…

台灣「秀場天王」豬哥亮（謝新達）於2017年離世，過去活躍公眾面前留下多部經典作品、更有不少成為網路迷因，讓近年依舊有許多網友自成一派喊出「豬大哥還活著」，沒想到近日豬哥亮女兒謝金晶就突爆出驚人發言，喊話：「豬哥亮的確還活著」，關於爸爸近況全說了。





豬哥亮愛女震撼爆出「爸爸還活著」！親揭「謝新達最新發展近況」：的確…

謝金晶分享自己與爸爸的回憶，妙語連連將現場氣氛推漸高潮。（圖／翻攝自謝金晶@臉書）

豬哥亮女兒謝金晶近日參加節目《Talk Talk秀台語》，分享跟爸爸的回憶，他笑稱爸爸豬哥亮一生都在「研究數學」，甚至還因此「出國深造20年」，有「囤物」習慣的豬哥亮還會一次買百雙皮鞋、內褲，「連老婆也是一次就娶了四位！但是大家不要誤會，他會娶這麼多老婆，是因為生小孩太辛苦，他怕老婆太累了，這是我爸爸的用心良苦」，講話梗梗相連的謝金晶還親自回應網友常喊「豬大哥還活著」、「豬哥亮即將參選總統」、「豬哥亮只是去拍《大尾鱸鰻3》」等討論。

謝金晶開玩笑提到爸爸豬哥亮「的確還活著」。（圖／翻攝自民視新聞資料照、謝金晶@臉書）

謝金晶開玩笑全說了，她表示豬哥亮「的確還活著」，現在行程超忙的他、行程全被女兒公開：「他正在準備《天堂歌廳秀》，主持人是豬哥亮、賀一航，主秀是高凌風，現在還缺特別來賓...」，還問現場許效舜、浩子、吳姍儒、黃豪平等人要不要參一咖，讓現場主持頓時大當機不敢回話，幽默以爸爸作為話題炒熱氣氛的互動成為當天錄影焦點。

