豬哥亮愛女胸部硬塊「大到3公分」！ 謝金晶緊急穿刺報告出爐：我不用去歐洲了

謝金晶自曝身體亮紅燈，胸部有3公分硬塊，緊急進行穿刺檢查，結果出爐。林煒凱攝

已故綜藝天王豬哥亮的愛女謝金晶，日前驚傳因病緊急就醫。3日她現身春聯大街向大眾拜年，卻自曝身體亮紅燈，坦言日前摸到右胸有明顯硬塊，且體積不小，讓她不敢耽擱立刻求診。經過超音波檢查後，醫師告知腫塊約3公分大，且必須立刻進行穿刺檢查。今（4日）傳來好消息，謝金晶表示，報告出爐是良性纖維腺瘤，目前建議半年追蹤一次。

謝金晶回憶，先前健康檢查時就曾發現乳房有0.5公分的纖維瘤，當時醫師評估只需定期追蹤，沒想到短短時間內竟突然變大。謝金晶大讚台灣醫療效率驚人：「我說好之後，醫師立刻替我安排隔天穿刺，預計明天就能知道結果。」

謝金晶胸部硬塊驚見3公分 樂觀抗病：結果不好就飛歐洲

當朋友憂心詢問「若結果不好怎麼辦」時，她豁達笑回：「那會先訂一張歐洲的機票！」認為保持正向心情才是對抗病魔的最佳良藥，目前正靜候報告出爐再決定後續醫療手段。

廣告 廣告

謝金晶年前身體亮紅燈，幸而檢查報告出爐無大礙。林煒凱攝

收到報告好消息 省了歐洲機票錢

目前謝金晶收到報告後，向粉絲報平安，表示：「謝謝大家的關心！好消息，我不用去歐洲了（原本想說檢查報告不好的話，想去歐洲大玩），今天報告出爐是良性纖維腺瘤，目前建議半年追蹤一次，若半年內有變大的話就要手術切除。

感謝大家幫我加油集氣，大家一定要隨時注意自己的健康，祝福大家馬年康健福星照，日日快樂笑呵呵。」



回到原文

更多鏡報報導

甩開渣男吸鐵！王心凌深夜領回香閨 吳克群「登堂入室」待整晚19年曖昧情終升級

重現月球漫步！《麥可傑克森》揭天王內心私密 經典金曲全收錄

比香蕉哥哥還狂！陳美鳳合體雅方二代千金20年對比照曝 網驚：包裝照片竟然比較老

在家DIY「網紅美食」 4人吃完後「手變藍色」還上吐下瀉