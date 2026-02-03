豬哥亮愛女胸長3公分硬塊！芒果歌王捐6萬給賓賓哥個案全說了

【緯來新聞網】謝金晶、楊哲、陳淑萍今早（3日）隨著師姐龍千玉一同去春聯大街選購開運飾品，眾人預祝粉絲能一馬當先、迎接好彩頭。其中，謝金晶正需要好運氣，前陣子因摸到右胸有硬塊，一照有3公分長，結果是好是壞，明天看報告才知。楊哲則提到，先前滑手機看到公益型網紅賓賓哥在幫助弱勢，就聯繫捐贈6萬元，但彼此沒有私交，不清楚對方一拖拉庫的爭議「我是拋磚引玉的心態，單純捐款」。

謝金晶（左起）、龍千玉、陳淑萍、楊哲為新年做準備。（圖／記者許方正攝）

謝金晶是已故秀場天王豬哥亮的愛女，個性一向正能量，近期健康亮紅燈，透露某天起床摸到右邊胸部有硬塊，趕緊去醫院掛號，因腫塊約3公分大，得進一步做穿刺檢查。其實過往，她健檢就發現乳房有0.5公分的纖維瘤，但因為女性發生機率都很大，只是沒想到突然變大，明日結果出來再根據醫生的建議進行下一階段的處理。



身邊的親友都在替她集氣「一定會沒事」，她笑說：「不好的話，我應該會立刻訂一張去歐洲的機票，我比較樂觀、心情比較重要，會正向心態去面對。」談到新年新願望，她期待新專輯可以盡快誕生。

謝金晶明天看檢驗報告。（圖／記者許方正攝）

「芒果歌王」楊哲10日將推出新專輯《馬到成功》，之前有出現在網紅賓賓哥的直播中，一起去看要幫助的弱勢個案，「我當時刷手機刷到，平時都有在做公益，演唱會有幾筆幾萬元的善款，剛好看到直播，有看到那個人跌倒腦部受傷很嚴重，決定幫他負擔一點醫藥費 ，就捐了6萬元，拋磚引玉的心態」，希望能號召更多人幫忙。



而後續，雖然賓賓哥有許多爭議，但他本來就純粹想幫忙辛苦人，個案的後續狀況，自己是沒特別一直追蹤，但是粉絲都會告知他，「我個人工作也蠻忙的，每年做公益，靠自己小小力量捐一點，至於爭議不知道」。他認為許多網紅把做公益、關心個案當事業，「我是只有單純捐款」。



對於馬年的計畫，陳淑萍表示媽媽前年腳動手術，希望今年能帶著媽媽到日本走走，計畫到名景立山黑部旅遊，圓媽媽的夢想，也期望新專輯能順利完工推出。

楊哲賺錢也不忘行善。（圖／記者許方正攝）

