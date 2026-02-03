豬哥亮愛女謝金晶「右乳冒3cm硬塊」！急就醫穿刺檢查 最新現況曝

記者徐珮華／台北報導

豬哥亮愛女、謝金燕同父異母妹妹謝金晶，日前身體不適二度就醫檢查。今（3）日她與龍千玉、楊哲、陳淑萍出席記者會，自爆右胸出現約3公分大的硬塊，隔日隨即安排穿刺檢查，報告預計明日出爐。

謝金晶自爆右乳有3公分硬塊，目前正在等待檢查報告出爐。（圖／記者鄭孟晃攝影）

謝金晶日前一早起床摸到右乳硬塊，初步超音波顯示有3公分腫瘤，緊急趕在年前完成乳房穿刺。她透露先前接受健康檢查，發現胸部有幾顆小型纖維瘤，醫師當時表示不少女性都有此狀況，風險並不高，只要定期追蹤即可，因此這次她也認為只是纖維瘤。

面對即將出爐的檢查結果，謝金晶自認心態樂觀正向，笑說若有異狀，可能會先訂一張飛往歐洲的機票，「心情很重要，心情會影響病情，但我是覺得我沒事。」她日前已將狀況告知母親，對方表示家族僅有大腸癌病史，並無乳癌相關紀錄，應該不會有太大問題。

楊哲母親意外摔傷，短時間內恐怕無法出院。（圖／記者鄭孟晃攝影）

楊哲則透露高齡82歲的母親日前意外摔傷，導致髖關骨骨折，因行動不便長期憋尿，引發尿道發炎及鈉離子過低等問題，短期內恐怕無法出院，目前仍在評估是否適合開刀。剛推出新專輯《馬到成功》的他，大年初二起也將展開在家鄉屏東與南部的一連串演出。

陳淑萍分享過年計畫，也許願今年帶母親出國旅遊。（圖／記者鄭孟晃攝影）

陳淑萍8旬母親前年動刀裝上人工關節，近來恢復狀況良好，每天都能進行長達3小時的超慢跑，飲食也相當養生，陳淑萍計劃今年帶她前往日本名景立山黑部旅遊，一圓母親夢想。近日忙於尾牙演出的她分享，過年期間會固定點光明燈與安太歲，也相當重視圍爐，挑選春聯時特別在意吉祥字句，儀式感滿滿。

