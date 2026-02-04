豬哥亮愛女謝金晶「右胸冒3cm硬塊」！穿刺結果出爐：不用出國了

記者徐珮華／台北報導

豬哥亮愛女、謝金燕同父異母妹妹謝金晶，日前身體不適二度就醫檢查，昨出席活動突自爆右胸出現約3公分大的硬塊，並已安排乳房穿刺檢查，樂觀笑說若有異狀，可能會先訂一張飛往歐洲的機票放鬆心情。今（4）日檢查報告出爐，她稍早也親自發聲報平安。

謝金晶胸部穿刺結果出爐。（圖／記者鄭孟晃攝影）

謝金晶透過所屬豪記唱片表示，檢查結果顯示右胸腫塊為良性纖維瘤，醫師建議每半年定期追蹤，若出現增大情形就必須手術切除，「謝謝大家的關心！好消息，我不用去歐洲了（原本想說檢查報告不好的話，想去歐洲大玩）。」她感謝外界集氣，並提醒平時多注意身體健康，「祝福大家馬年康健福星照，日日快樂笑呵呵。」

謝金晶父親豬哥亮（右）多年前大腸癌病逝。（圖／翻攝自謝金晶臉書）

事實上，謝金晶先前二度接受健康檢查，就發現胸部有數顆小型纖維瘤，醫師當時指出不少女性都有此狀況，風險並不高，只要定期追蹤即可。母親也表示家族僅有大腸癌病史，豬哥亮8年前正是因為大腸癌病逝，並無乳癌相關紀錄，因此母女倆都認為不會有太大問題。

