豬哥亮愛女謝金晶「右胸長3公分硬塊」！健康近況曝光 呼籲正視身體警訊

豬哥亮愛女謝金晶近期在社群透露，連續2天因為身體不適就醫，今(3日)參加豪記唱片記者會，被問到此事表示，意外摸到右側胸部出現硬塊，就醫後經超音波診斷，該長度已達3公分，醫生表示，進行穿刺切片檢查。謝金晶表示，過去在常規健檢中曾發現偶纖維瘤，當時醫囑建議定期追蹤即可。然而，近期在無意間摸到異物感明顯增加，掛號就醫後發現：「已經長大至3公分了。」

面對突如其來的穿刺建議，謝金晶坦言內心十分煎熬。她透露：「醫師看診節奏很快，不到五分鐘內就要決定一項從未做過的侵入性檢查，當下真的非常緊張。」但仍依據醫生建議，隔日便順利完成穿刺檢查。她回憶道，雖然針頭略粗令人畏懼，但在局部麻醉與醫師精準技術下，過程比想像中順利且無顯著痛感，因為有麻醉。

談及等待報告的心情，謝金晶展現堅韌與樂觀。她分享道，當身邊朋友憂心忡忡地問及「萬一是不好的結果該如何面對」，她幽默回應：「我應該會先訂一張飛往歐洲的機票吧！」檢查報告明天出爐。

一旁的龍千玉說，運動與飲食調整各占25%，心情佔康復因素的50%以上。謝金晶認為，無論面對什麼樣的病痛，正向思考與穩定情緒是維持身體免疫力的關鍵，媽媽也是這樣說。目前她已調整好心態，靜候最終化驗結果，並祈禱僅是良性纖維瘤增大。

謝金晶特別提到，阿嬤日前因身體不適緊急送醫，原本半年來一直以為是胃部問題，甚至照了胃鏡卻查無原因，最終才發現是膽部出狀況。她以此案例感嘆：「醫療專業與找對方向至關重要，身體有任何不適絕對不能拖延，更要細心觀察細微徵兆。」

