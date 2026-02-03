豬哥亮愛女謝驚傳乳房長3公分腫瘤 謝金晶緊急就醫做穿刺檢查

謝金晶（左起）、龍千玉、陳淑萍、楊哲一同出席記者會。（圖／豪記提供）

豬哥亮愛女謝金晶今（3日）與同門歌手龍千玉、陳淑萍及楊哲等人一同現身春聯大街。謝金晶在受訪時自曝健康亮紅燈，透露日前起床時意外摸到右乳有明顯硬塊，經超音波初步診斷，發現一顆約3公分的腫瘤，為了保險起見，已趕在農曆年前完成乳房穿刺檢查。

謝金晶表示，過去健檢時就曾發現幾顆小型纖維瘤，當時醫師評估為女性常見狀況，只需定期追蹤即可，因此她推測此次應也是纖維瘤變大。面對即將揭曉的報告，她展現出過人的樂觀天性，笑說若結果真的不如預期，會先訂張機票飛往歐洲散心，「心情很重要，會影響病情，但我直覺自己沒事」。她說已向母親確認過家族病史，得知家族中僅有大腸癌紀錄，並無乳癌病史，讓她稍微寬心。

廣告 廣告

此外，龍千玉日前送別好友曹西平，她直言今年過年少了摯友曹一同圍爐，心中滿是落寞，「四哥（曹西平）就像是親家人，現在感覺心裡好像缺了一塊。」

龍千玉語帶哽咽地表示，曹西平離世後的10天內，她曾兩度夢見對方，雖然近期對方未再入夢，但每每想起仍感到萬分突然與不捨。不過她也試著轉念思考，認為曹西平是在沒有病痛的狀態下優雅轉身，且生前已將後事交代妥當，這份面對生命的智慧，也讓身為好友的她感到欣慰與敬佩。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

竹北520台E-Bike已到位 鄭朝方：百站1500微笑單車柱夏天全數完工

袁惟仁過世！前妻陸元琪發聲「最怕聽到訊息通知聲」 離婚10年仍哭腫眼

台人北海道機場「放鳥司機2小時」！挨轟後付3萬日圓道歉 業者不買單