豬哥亮愛女驚爆身體出狀況 連兩天奔台大醫院

〔記者陽昕翰／台北報導〕已故秀場天王豬哥亮的愛女謝金晶驚傳健康亮紅燈，她的阿嬤才因為身體不適住院治療，沒想到阿嬤才出院，她也因為身體不適而病倒。

謝金晶連兩天到台大醫院報到，她寫下：「台大Day2，謝謝姐妹陪我來，讓我多了一份安心。」更有感而發分享就醫心得，「真的覺得台灣醫療超棒的，昨天看門診，今天就排到檢查，身體有任何不舒服就是要立刻就醫，健健康康、平安才是最大的財富。」

謝金晶的身體狀況令人憂心，她回應本報：「前陣子身體有點不舒服，剛好趁這兩天休假，趕快去看醫生，並安排了超音波檢查。身體健康真的很重要，謝謝大家的關心。」目前還在等待檢查的報告。

