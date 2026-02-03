豬哥亮愛女「右乳冒3公分腫塊」 緊急做穿刺檢查現況曝

謝金晶3日出席活動自爆胸部冒腫塊。林煒凱攝

豬哥亮愛女、謝金燕同父異母的妹妹謝金晶，近日驚傳健康亮紅燈。她日前因身體不適就醫檢查，今（3日）與龍千玉、楊哲、陳淑萍出席活動受訪，坦言右胸摸到約3公分硬塊，已緊急安排乳房穿刺檢查，報告預計明天出爐。

謝金晶回想前幾天一早起床，無意間摸到自己的右乳有異狀，嚇得立刻就醫，初步超音波顯示有約3公分腫瘤。醫師當場詢問是否進行穿刺檢查，突如其來的消息讓她一度腦袋空白、決定儘快面對，「隔天就直接安排檢查，根本沒有時間做心理準備。」

廣告 廣告

謝金晶3日出席活動自爆胸部冒腫塊。林煒凱攝

事實上，她過去健檢時，就曾發現胸部有幾顆小型纖維瘤，醫師當時評估不少女性都有類似狀況，只要定期追蹤即可，因此這次一開始也以為只是纖維瘤復發。不過考量硬塊尺寸較大，她決定就醫接受進一步檢查。

對於報告結果即將出爐，謝金晶樂觀表示自己不會往壞的方向去想，「心情很重要，心情會影響病情。」幽默表示萬一真的有狀況，可能會先訂張飛往歐洲的機票散心，「不管健康或生活遇到什麼問題，我都會用正向態度面對。」

謝金晶3日出席活動自爆胸部冒腫塊。林煒凱攝



回到原文

更多鏡報報導

圍爐再也等不到他！龍千玉淚揭曹西平過年「必做1事」惹鼻酸

舒華「暴瘦脫相」法令紋現形！今露面親曝現況

前妻越洋設「封口條款」內幕曝光 葉啟田談家人恐掏錢認賠

袁惟仁生前癱瘓8年...姊姊親自照顧不喊苦 楊貴媚揭家人婉拒「沐浴車」幫助真實原因