豬哥亮愛女「右胸硬塊」猛膨脹！謝金晶：變大要手術

娛樂中心／李汶臻報導

豬哥亮2017年因大腸癌離世，其愛女、謝金燕同父異母的妹妹謝金晶，日前現身分享健康近況時，提及右胸摸到硬硬的東西，就醫檢查後被告知「約3公分大」。消息曝光後，不少歌迷憂心她是否受到家族病史影響。謝金晶今（4）日稍早親自透過社群公布穿刺結果，透露未來半年是關鍵觀察期，若有變大趨勢，屆時就需要手術切除。

謝金晶日前回憶稱，自己先前健檢就曾發現乳房有0.5公分的纖維瘤，醫師當時評估只需定期追蹤。沒想到才短短一段時間，腫塊卻暴風膨脹。謝金晶日前坦言，自己會去就醫是因為摸到右胸有明顯硬塊。經超音波檢查後，被醫師告知腫塊約3公分大，且必須立刻進行穿刺檢查。

廣告 廣告

豬哥亮愛女「右胸硬塊0.5→3公分」暴風膨脹！謝金晶曝結果：不用去歐洲了

豬哥亮（右圖、左圖右）愛女謝金晶（左圖左）日前自爆右胸出現約3公分大的硬塊。（圖／翻攝自臉書@謝金晶、民視新聞資料照）





對於胸部「大約3公分」的硬塊，若結果不好怎麼辦？謝金晶認為維持樂觀心態，是對抗病痛最有效的方法，因此她當下仍以樂觀態度表示：「那會先訂一張歐洲的機票！」。謝金晶4日稍早收到報告後，隨即在社群發文向粉絲報平安，她感謝大家的關心並公開好消息說：「我不用去歐洲了」。

豬哥亮愛女「右胸硬塊0.5→3公分」暴風膨脹！謝金晶曝結果：不用去歐洲了

謝金晶4日稍早透過社群公開穿刺結果。（圖／翻攝自臉書@謝金晶）





她透露，穿刺結果顯示硬塊是良性纖維腺瘤，醫生建議她半年追蹤一次，但若半年內有變大的話，還是需要手術切除。她最後感謝粉絲們幫她加油集氣，也提醒大家「一定要隨時注意自己的健康喔」。

原文出處：豬哥亮愛女「右胸硬塊0.5→3公分」暴風膨脹！謝金晶曝結果：不用去歐洲了

更多民視新聞報導

大S「泡湯、吃退燒藥」誤判病情？赴機場半路心臟驟停

苗栗惡男胸口中1槍亡！襲警「非首次」黑料曝光

昔替中共央視「寫統戰歌」 蔣萬安春聯「他代寫」掀議

