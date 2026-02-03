娛樂中心／綜合報導



豬哥亮愛女謝金晶常在社群分享近況，近日更曾經透露自己連續2天身體出現不適緊急就醫，讓不少粉絲擔心謝金晶的健康情況，如今謝金晶也公開自己就醫後續，他提及會去看醫生是因為摸到「右胸有硬硬的東西」，而且顆粒不小，讓他馬上判斷要去檢查，隨後醫生就告訴他「約3公分大」，必須在隔天安排穿刺檢查，預計明天（4日）會知道結果，面對病情保持樂觀的他，預告如果「結果不好」會先訂一張歐洲機票，讓外界十分佩服女神的正面態度。





謝金晶因摸到右胸出現約3公分硬塊緊急就醫，並已完成穿刺檢查，預計明天揭曉結果。（圖／翻攝自謝金晶@臉書）

摸到右胸硬塊急就醫 醫曝約3公分需穿刺



謝金晶日前發文透露自己連續兩天就醫，如今公開現身春聯大街拜年，就呼籲眾人「要好好照顧身體」，並解釋之所以會去看醫生就是因為摸到右胸有「硬硬的東西」，而且有點大顆，決定馬上就醫檢查，一到醫院做完超音波，就被告知硬塊「約3公分大」，並被醫生安排隔天穿刺檢查，這也讓他佩服台灣醫療檢查的神速效率，謝金晶解釋目前已經做完穿刺，預計明天會知道結果，當他被朋友問到如果結果「不理想」會如何面對，他本人則笑稱「會先訂1張歐洲機票」，覺得樂觀才是對抗病況正向影響。

豬哥亮愛女「急救醫穿刺」右胸驚見3公分硬塊！近況曝光「摸到硬硬的」：顆粒不小

謝金晶也透露阿嬤近期因膽部出狀況住院，目前已出院並需注意飲食與後續觀察。（圖／翻攝自謝金晶@臉書）







自曝過去曾有纖維瘤 阿嬤健康狀況也曝光



事實上，謝金晶過去健檢就曾經被提醒乳房有0.5公分纖維瘤，醫生提醒只需要定期追蹤，但沒想到他瞬間「變大」，至於最近在社群也曬出陪阿嬤在醫院的照片，謝金晶則解釋是阿嬤近半年一直出現胃不舒服的情形，照完胃鏡卻發現一切正常，但緊接著又發現是「膽」亮紅燈，不過阿嬤想盡量不開刀，現在阿嬤出院之後已經拔掉引流管，醫生則叮嚀要多注重飲食，如果發現有任何異況就要立刻回診。





謝金晶現身春聯大街拜年時呼籲大家重視健康，也佩服台灣醫療檢查效率迅速。（圖／翻攝自謝金晶@臉書）

