豬哥亮紀錄片AI復活 重現70年代秀場風采

由楊力州執導的紀錄片《高雄有顆藍寶石》以擬真AI技術「復活」秀場天王豬哥亮，重現其70年代經典主持風采。15日楊力州、黃西田、邵大倫、豬哥亮兒子謝順福以及出品人丁度嵐出席金馬影展活動，由於不少人都在敲碗《大尾鱸鰻3》，被問到有沒有機會透過AI拍攝續集？謝順福語帶保留表示，「這是一個祕密！」

楊力州花了半年時間養AI豬哥亮，AI連豬哥亮的口頭禪都會說了。不過談到拍攝困難之處，他提到當年的素材非常不充足，「藍寶石歌廳外觀竟然連一張完整照片都找不到，我還用3D建模方式重現。」而為了製作紀錄片，他花時間看了72集的豬哥亮歌廳秀。

紀錄片全是相當珍貴的畫面，楊力州提到，很多照片都是在跳蚤市場找到的，他甚至把豬哥亮的髮型師也找出來，「大家都以為他不在了，其實他還在，他當時直接把披頭四的髮型移到豬哥亮的身上。」

至於為何會同意拍攝紀錄片，謝順福笑稱有擲筊問過爸爸了，他也回想起小時候被爸爸帶到秀場，「我小時候衝擊就是看到好多阿姨，衣服怎麼穿這麼少」，不過他補充：「因為這是很有意義的紀錄片，有一些事情藉由我的嘴來講會比較好一點。」

楊力州認為，最可惜的是沒有將黑道畫面放進紀錄片中，因為那是代表當時很重要的影像記憶。丁度嵐也說，其實劇組有找到「南霸天」的黑道大佬楊雙伍，但他覺得都過去了，也有找到「黑松」，但他不久就離世了。