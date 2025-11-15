豬哥亮親口答應「復出」連「恁娘卡好」都出現 《藍寶石》曝他髮型是抄「外國偶像」

紀錄片《高雄有顆藍寶石》金馬首映，左起導演楊力州、邵大倫、黃西田、高劉執行長丁度嵐、豬哥亮兒子謝順福。金馬執委會提供

紀錄片《高雄有顆藍寶石》今（15）日在2025金馬影展舉行首映，豬哥亮長子謝順福與資深藝人黃西田、歌手邵大倫及導演楊力州一同現身映後座談，謝順福更透露這部紀錄片是爸爸親口答應允許拍攝的。導演楊力州表示，拍攝這部紀錄片最困難的是，這個引領餐廳秀的起源地，竟然找不到一張藍寶石大歌廳的完整外觀照片。為了拍攝這部紀錄片，楊力州將大量豬哥亮資料輸入AI，讓AI化身豬哥亮，回答問題時還會說出他的口頭禪「恁娘卡好」！

AI神還原豬哥亮 導演被AI「第一人稱」回答嚇到

楊力州導演在《高雄有顆藍寶石》中利用AI技術，成功重現了秀場天王豬哥亮的風采。他透露，為了這部片，他花了半年時間去「養成AI」，「每次我問他，AI就會用豬哥亮第一人稱的方式回應」，並坦言某天晚上被AI太向豬哥亮本人的回答應嚇到，有種真的是豬哥亮本尊回來的感覺。

他也謝謝豬哥亮的兒子謝順福答應讓他使用AI生成，謝順福笑說楊力州可以問AI豬哥亮「明牌」，沒想到楊力州還真的問過，只是AI豬哥亮沒告訴他。而楊力州為了拍攝，坦言自己看了72集的豬哥亮歌廳秀。黃西田補充，最初的豬哥亮錄影帶，其實都是當初偷偷錄下來的，完全沒有和演員講好，只有取得老闆同意，因為這些錄影帶紅了，才有後來三立開始正式錄影的豬哥亮節目，但還是當年歌廳裡的表現最精彩，因為都是觀眾花錢買票進來看，反應最直接，不好看票房就不好。

楊力州花半年時間養成AI豬哥亮，連口頭禪都會說，只是不會報明牌。金馬執委會提供

談及當年影像紀錄的稀缺性，楊力州透露，最困難的是找不到足夠的素材，「非常驚訝這樣的重要時刻並沒有被留下來，包括藍寶石歌廳的外觀一張照片都找不到，我還用3D建模方式重現，非常不可思議。」

黃西田自爆曾與余天睡歌廳地下室 豬哥亮髮型內幕曝光

資深藝人黃西田在現場分享了許多歌廳秀的珍貴回憶。他表示，錄影帶出來之後歌廳秀即沒落，之後才進入西餐廳的秀場時代。他更爆料當年為了工作，他與余天為了工作，甚至住在藍寶石歌廳內：「我和余天就住在地下室，我睡上舖他睡下舖。」楊力洲提及有一張照片是余天在藍寶石的房間睡在下舖，腰間蓋著毯子不知道是不是全裸，黃西田馬上回答：「有啦，他都穿四角內褲！」並透露當時余天很帥，但跟老婆李亞萍還不認識。

紀錄片中許多珍貴畫面，楊力州表示，很多照片都是在跳蚤市場找到的。他更找出當年幫豬哥亮設計髮型的理髮師，這位設計師當時從英國學美髮回來，就把當時披頭四的髮型移到豬哥亮身上，「所以我那時候才知道豬哥亮髮型原來是這樣來的！」讓媒體大呼「原來不是馬桶蓋。」

謝順福，出席《高雄有顆藍寶石》首映，透露有擲筊問過豬哥亮「演出」意願。金馬執委會提供

黃西田補充，由於豬哥亮抬頭紋很多，所以當時設計師就幫他剪瀏海蓋住，有次在高鐵上遇到豬哥亮把頭髮梳到後面，他跟老婆完全認不出來，所以當時豬哥亮「出國深造」（跑路）的時候，只需把頭髮輸成油頭，加上鬍子，根本沒人認得出來！

長子擲筊問過爸爸 未來「大尾鱸鰻3」埋下伏筆

豬哥亮長子謝順福透露，其實爸爸也同意拍攝紀錄片，他有「擲筊問過他。」他回憶小時候被爸爸帶到藍寶石歌廳後台的衝擊，就是「為什麼好多阿姨穿衣服這麼少？」既然AI豬哥亮已經生成，未來是否有機會利用AI豬哥亮做出影迷敲碗的《大尾鱸鰻3》，謝順福語帶保留的說：「還不一定唷，這是不能說的秘密！」

出品人高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，當初找上楊力州拍攝，是認為他可以拍出最真實的畫面：「這是第一部紀錄秀場的紀錄片，希望可以挖一些有溫度的東西，藍寶石在台灣演唱會歷史它是斷片的，沒有人去記錄和收藏，我覺得要好好記錄這樣的東西，而且這一定要高流來做，會更有時代意義。」

楊力州導演最後透露，他認為最可惜的是沒有將黑道介入歌廳秀的故事放進紀錄片中，因為那是當時很重要的影像記憶。丁度嵐也指出，劇組有找到當年綽號「黑松」的黑道大佬蔡永常，但沒想到在找到他不久後就離世，令他感到相當可惜。也透過關係找到楊雙伍（涉及高凌風遭槍擊），但楊雙伍表示很多事情都過去了，不願受訪。



