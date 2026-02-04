生活中心／綜合報導

農曆新年將至，賀歲氣氛越來越濃，不過有網友發現，今年網路上出現了一款已故綜藝天王豬哥亮的春聯，引發大家瘋狂轉傳，原本以為是假的，沒想到去超商試試看，真的印得出來，也勾起不少人，對於豬哥亮時代的回憶。

還記得16年前，已故藝人豬哥亮，出國深造後，復出的模樣嗎？當時落淚、感動的樣子，綜藝天王竟然也說不出話了。已故藝人豬哥亮（2009.08）：「這是我人生當中，最刺激最緊張，沒有人了解我的心裡。」當時有人把新聞片段，拿來KUSO，豬哥亮謝欣達當選總統，後製片段，完全沒違和。記者林莉：「16年前的節目記者會片段，後來被重製KUSO，豬哥亮成了榮譽總統，而現在榮譽總統出春聯了，這款新馬達達，你會買幾張。」

已故綜藝天王豬哥亮，記者會新聞片段曾被KUSO成「榮譽總統」。（圖／民視新聞）想要印幾張，通通沒問題！在Instagram上，出現這一系列，名為「總統級春聯」的藝人，謝新達春聯，是總統謝新達、帶著環境部長柯賜海、NCC主委文英阿姨，來到新竹發馬年春聯，當地里長穆花姨開心合照，因為她是鋼鐵豬粉，你可能越看越怪，因為這是AI創作，有民眾一開始以為是假的，沒想到來到超商一試，是真的！搞怪逗趣，彷彿是穿越時空，勾起不少人回憶。民眾：「這個很新潮，這可能比較年輕（才會去用），以前都看他的錄影帶啊，（看到豬哥亮春聯）就會懷念他，如果我奶奶喜歡的話，我會印給她，如果她說她想要的話，長輩喜歡就會印，民眾小張的，有我偶像的（我就會去印）。」

豬哥亮變總統？ 網瘋傳「神級春聯」超商就能印

各種樣式春聯，現在到超商就能列印。（圖／民視新聞）創作出豬大哥春聯的粉專，還很用心想吉祥話，新馬達達，巧妙帶出豬大哥的名字，而且想成台語發音，有種心很安穩的寓意，隨著農曆新年快到了，賀歲氣氛越來越濃，超商能印的春聯樣式，也越來越多，像是小英前總統的賀年春聯，網友很貼心，直接再設計成多種尺寸提供列印，或是各種IP角色，想要哪款，直接走到巷口那間超商，輕鬆GET。

