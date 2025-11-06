豬哥亮過世8年有新計劃？謝金晶揭實情 再吐槽老爸娶4妻風流史

謝金晶吐槽爸爸豬哥亮。（公視台語台提供）

「秀場天王」豬哥亮過世8年多，許多觀眾都無法接受他離開的事實，近日，女兒謝金晶在浩子（謝炘昊）與Sandy吳姍儒主持的《Talk Talk秀台語》第二季驚吐，豬哥亮現在忙於新的歌廳秀，引起評審長許效舜等人的激烈討論。

本週主題「家己的煩惱家己清」，謝金晶提到已逝的爸爸豬哥亮，笑虧他一生都在研究數學，甚至因此出國深造20年；她也說，豬哥亮有囤物的習慣，曾經一次性購入百雙皮鞋、百件內褲，「就連老婆也是一次就娶了四位！但是大家不要誤會，他會娶這麼多老婆，是因為生小孩太辛苦，他怕老婆太累了，這是我爸爸的用心良苦」，一番言論頗有遺傳到豬哥亮的主持風格。

豬哥亮過世後網路上常有「豬哥亮即將出來選總統」、「豬哥亮正在拍《大尾鱸鰻3》」等言論，謝金晶順著網路上的猜測，笑言豬哥亮的確還活著，「他正在準備《天堂歌廳秀》，主持人是豬哥亮、賀一航，主秀是高凌風，現在還缺特別來賓...」，接著點名詢問許效舜、浩子、Sandy、黃豪平是否有意願參加，讓四人嚇到結巴。

視網膜（中）首次擔任評審，下馬威讓許效舜（左起）、Sandy、黃豪平、浩子都嚇到。（公視台語台提供

提到家中讓人煩惱的成員，Sandy忍不住抱怨爸爸吳宗憲總因為天馬行空的新創意、出乎意料的舉動讓大家招架不住。她提到，她國中三年都未向任何同學透露爸爸就是吳宗憲，直到吳宗憲無預警出現在畢業典禮上，「我上台時就看到我爸站在頒獎台上，說要頒發畢業證書給我，當時校長甚至還站在他的身後」，直呼很彆扭。

浩子也說，有次帶兒子上學，同學們看到他時都興奮地問兒子「浩子是你爸爸嗎？」沒想到害羞的兒子居然當眾否認，說：「沒有！他是我叔叔」，讓他相當錯愕。

曾擔綱金鐘獎典禮主持人的視網膜初次擔任節目評審，登場就先給當集參賽者們下馬威，表示自己絕對不會為了別人的「面子」而假笑，要參賽者們都拿出實力，如果做不到就別怪他不客氣。堅決的態度，讓浩子不寒而慄的說：「怎麼一來就嗆聲？」，Sandy也直言視網膜的言論連她都覺得害怕。

呂文婉一開口就驚呆眾人。（公視台語台提供）

自稱是被新聞爆料而耽誤到成為歌手的呂文婉，一開口就是爆點，先是以「歹竹出好筍」稱讚Sandy比爸爸吳宗憲善良，接著卻叫錯視網膜名字，誤以為他叫做「白內障」，引發爆笑。《Talk Talk秀台語2》每週五晚上八點於公視台語台／YT播出，當晚九點在DAY DAY台語台YT頻道進行首播。

