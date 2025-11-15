豬哥亮重返藍寶石歌廳！長子撞見「秀場火辣阿姨」好衝擊

《高雄有顆藍寶石》重現歌廳秀時代記憶，導演楊力州（左起）、邵大倫、黃西田、出品人丁度嵐、謝順福。（圖／金馬執委會）





紀錄片《高雄有顆藍寶石》今（15）日於2025金馬影展舉行首映記者會，「豬哥亮長子」謝順福與黃西田、邵大倫及導演楊力州一同出席舞台活動；本片回顧藍寶石歌廳20年閃耀風華，是見證豬哥亮、林沖、黃西田、胡瓜、王彩樺等人的璀璨舞台故事。

《高雄有顆藍寶石》於金馬影展舉行首映會。（圖／金馬執委會）

謝順福表示，紀錄片《高雄有顆藍寶石》是在父親豬哥亮同意下拍攝的：「他自己也同意啦！我有擲筊問他！」兒時曾跟爸爸到秀場被穿很少的阿姨嚇到很衝擊，但他也希望將回憶留存；對於《大尾鱸鰻3》以AI呈現的可能性，他說：「還不一定唷！這是不能說的秘密！」

豬哥亮長子謝順福。（圖／金馬執委會）

楊力州導演透露，拍攝時最困難的是找不到當年足夠的素材，就連藍寶石歌廳的外觀照片都沒有：「我還用3D建模方式重現，非常不可思議，居然沒有完整的照片。」片中以AI重現豬哥亮當年舞台風采，耗時半年時間養成第一人稱豬哥亮的AI：「我還有問過它明牌號碼，但它沒回應我。」

黃西田現場分享歌廳秀回憶。（圖／金馬執委會）

回憶起當年歌廳秀，黃西田說早期只有取得老闆同意，在演員不知情狀況下偷錄下來，後來是電視台要錄影才正式拍攝，兩段時期氛圍不同；隨著時代變遷，歌廳秀轉而進入西餐廳秀場，他和余天住在藍寶石歌廳內：「我和余天就住在地下室，我睡上舖、他睡下舖。」

黑道畫面沒有放進紀錄片內容，是楊力州導演認為最可惜的地方，因為那是那個年代很重要的影像記憶；出品人高雄流行音樂中心執行長丁度嵐表示，劇組當年找到綽號「黑松」的黑道大佬蔡永常，但在找到他沒多久之後他就離世了，相當令人惋惜。



